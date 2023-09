Zi de mare sărbătoare pentru Ilie Năstase! Soția sa împlinește frumoasa vârstă de 48 de ani! Cum a surprins-o celebrul tenismen pe Ioana Năstase

In articol:

Ioana și Ilie Năstase trăiesc o frumoasă poveste de dragoste împreună și sunt mai fericiți ca oricând. Astăzi este o zi foarte importantă pentru cei doi și asta pentru că soția celebrului tenismen împlinește frumoasa vârstă de 48 de ani. Fără doar și poate, cei doi au dorit să facă ceva special pentru a marca această zi.

Ce cadou i-a făcut Ilie Năstase soției sale?

Ba mai mult decât atât, se pare că fostul sportiv știe cum să o surprindă pe parteneră sa de viață.

Ioana și Ilie Năstase au decis să plece într-o escapadă romantică în Istanbul. Se pare că a fost ideea celebrului tenismen, ceea ce nu poate fi decât un motiv de bucurie pentru partenera sa de viață. Mai mult decât atât, se pare că Ilie Năstase știe cum să o surprindă pe soția sa cu cele mai frumoase cadouri și asta pentru că i-a dăruit un buchet de flori chiar în aeroport, însă nu se oprește aici! Se pare că i-a promis deja vedetei că i-a pregătit și un alt buchet de flori, mult mai mare.

Citește și: Ilie Năstase sare în apărarea Simonei Halep după ce a fost ironizată de Serena Williams: „Ar trebui să recunoască că au prins-o și pe ea o dată și nu au suspendat-o pentru că e americancă”

Cât despre vârsta din buletin, se pare că Ioana Năstase se simte mai bine ca niciodată și nu este afectată de trecerea anilor. Soția celebrului tenismen a mărturisit că este foarte fericită și nu resimte că a împlinit 48 de ani.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Alertă pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu. A fost activat Planul de Urgenţă- stirileprotv.ro

„De ziua mea am fugit puțin de aglomerație și agitație împreună cu Ilie. Așa am simțit noi doi să facem. Suntem acum în Istanbul, la prietena mea pentru câteva zile. Până luni o să stăm la ea.

Citește și: „Am cu cine mă duce” Ioana Năstase vrea să plece din România, cu orice preț! Soția lui Ilie Năstase nu ține cont de părerea tenismenului

Da, am împlinit 48 de ani dar mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă cu această vârstă. Ilie deja mi-a făcut, de aseară, din Aeroport un cadou, și anume mi-a cumpărat un buchet de flori pentru că el știe că nu pot sta fără flori, dar mi-a spus că urmează ca astăzi să îmi cumpere un buchet mai mare de flori pentru că merit plus excursia asta din Turcia a venit tot din partea lui.” , a mărturisit Ioana Năstase pentru Click.ro.

Citeste si: “Noi nu mirosim bine? Niciunul dintre noi nu miroase urât!” O femeie și soțul ei au fost dați afară din avion pentru că miroseau ciudat- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Muzeul de Artă Recentă București: Ce lucrări vor fi expuse în următoarea perioadă?- radioimpuls.ro

Soția lui Ilie Năstase își sărbătorește ziua de naștere [Sursa foto: Facebook]

Citește și: I-a lăsat pe toți cu gura căscată! Ioana Năstase, apariție spectaculoasă pe litoral! Paparazzi WOWbiz.ro au surprins-o așa cum rar ai ocazia să o vezi| EXCLUSIV