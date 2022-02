Zi dureroasă pentru familiile victimelor din accidentul de la Iași! Trupurile neînsuflețite au fost ridicate de la INML! Imagini greu de privit

In articol:

Ieri, 1 februarie, un accident mortal s-a petrecut în Bălțați, Iași, acolo unde șapte persoane și-au pierdut viața. În accidentul rutier au fost implicate o ambulanță, un microbuz și un camion.

Familiile celor șapte victime au mers la INML Iași pentru a ridica trupurile neînsuflețite

Din nefericire, cele șase persoane aflate în microbuz nu au avut nicio șansă de supraviețuire, la fel și în cazul șoferului ce se afla la volanul camionului. Astăzi, 2 februarie, familiile îndoliate au mers la INML Iași pentru a ridica trupurile neînsuflețite ale celor dragi.

Rudele celor șapte victime din accidentul care s-a petrecut ieri, 1 februarie, în Bălțați, Iași, au mers astăzi la INML pentru a ridica trupurile neînsufleţite ale victimelor și a le conduce pentru ultima dată acasă. Cele șapte familii se pregătesc de înmormântare.

Fratele unuia dintre bărbații decedați în cumplitul accident, Mihai Brumă, a fost la rândul său la INML Iași. Acesta și-a adunat toate puterile și a încercat să spună câteva cuvinte despre fratele său care a trecut în neființă.

Bărbatul a povestit că a vorbit cu fratele său în urmă cu o lună. Acesta fusese căsătorit, dar nu de foarte mult divorțase de soția sa.

De asemenea, fratele bărbatului a mai spus că Mihai Brumă era un om extrem de puternic și își iubea foarte tare copiii.

Din nefericire, rudele nu le-au povestit încă celor mici ce s-a întâmplat, de fapt, cu tatăl lor.

„Sunt fratele lui Bruma Mihai. Eram acasă când s-a întâmplat nenorocirea. Lucra de câţiva ani acolo. Am vorbit cu el ultima dată acum o lună. A fost căsătorit, însă de ceva timp divorţase. Fratele meu era puternic. Îşi iubea cel mai mult în viaţa asta copiii. Ei încă nu ştiu tot. Nu am dormit azi noapte. Nu judec pe nimeni pentru că nu mi-l aduce nimeni înapoi. Am fost la accident personal, am stat la coadă o oră. Rămăşiţele erau încărcate când am ajuns. Am sunat eu la poliţie şi am aflat”, a transmis fratele decedatului, potrivit BZI.ro.

Trupurile neînsuflețite ale victimelor din accidentul de la Iași [Sursa foto: bzi.ro]

Fratele lui Mihai Brumă: „Nu știu de ce el a pățit asta”

Bărbatul a mai spus despre fratele său, Mihai Brumă, că era un om foarte bun și muncitor. Acesta făcea naveta de mai bine de patru ani la Iași. Totodată, fratele victimei a mai spus că mama lor este încă în viață și a fost devastată în momentul în care a auzit că fiul ei s-a stins.

„Fratele meu făcea naveta de mai mult timp la Iaşi. Nu şi-a refăcut viaţa după divorţ. Voia ca toată lumea să ducă un trai mai bun. Era muncitor de mic. Suntem 4 fraţi. Doar mama noastră mai trăieşte. Vă daţi seama cum a reacţionat mamă, dar cred că trebuie dusă la spital şi ea. Nu avem cuvinte. Nu ştiu de ce el a păţit asta. Era un om bun, sărea în ajutor”, a mai spus fratele lui Mihai Brumă.

