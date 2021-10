Zi emoționantă în familia lui Culiță Sterp! Primele imagini de la botezul fiului său FOTO

In articol:

Ziua mult așteptată de Culiță Sterp și familia lui a venit! Botezul fiului său are loc chiar în aceste momente, iar artistul a postat deja primele imagini din biserică. Culiță Sterp se află încojurat de cei mai importanți oameni din viața lui, care s-au strâns pentru a îi fi alături în unul dintre cele mai speciale evenimente.

Culiță Sterp a postat primele imagini din biserică, la Instastory. El se află alături de sora lui, Ileana și soțul ei, Daniel, care par a fi nașii celui mic. Alături de artist se mai află fratele său, Iancu Sterp, cât și Andreei Ciobanu și Marilena Ciucurean, foști concurenți de la Survivor România.

În această zi memorabilă, Culiță Sterp a ales să poarte un costum elegant, de culoarea verde muștar. Inivtații nu s-au lăsat nici ei mai prejos, care au venit îmbrăcați al fel de elegant. Irisha, Sorin Pușcașu și Ștefan Ciuculescu de la Survivor România și-au confirmat și ei prezența și se află în drum spre botez.

Marilena Ciucurean, Andrei Ciobanu și Iancu Sterp [Sursa foto: Captura Video]

Culiță Sterp, detalii despre botezul fiului său

Culiță Sterp a venit pentru prima dată în paltoul emisiunii Teo Show, după ce a devenit ată de băiat. El a făcut declarații despre botez, care are loc chiar în aceste momente. Atistul a mărturisit că nu o să cânte la botezul fiului său.

„Botezul are loc acum, la sfarsitul lunii octombrie, pe data de 21. Dar avand in vedere situatiile care s-au impus recent, nu stiu daca o sa mai fie sau nu si ne-am gandit ca in caz ca nu se poate face, o sa-l facem la anul cand o sa aiba copilul un an, pe 17 iunie.

Eu am cantat la foarte multe botezuri si erau copiii mari. Chiar ieri am apucat sa ne facem lista de invitati si am zis sa incercam sa facem. Daca se poate facem, daca nu...am zis ca n-or sa fie foarte multi invitati, in jur de 200. Nici multi, nici putini. Nu facem cu foarte multa lume, cu prietenii mai apropiati, cred ca ei conteaza cel mai mult.

Nu stim deocamdata. Nu cant la botez, sunt o gramada care canta, din breasla mea, prieteni de-ai mei. Or sa fie o gramada de cantareti, nu mai cant si eu. Si asta, cu cantatul, se zicea ca poarta ghinion. Bine, eu nu cred ca poarta ghinion neaparat, dar mai bine nu. O sa ma distrez, o sa ma simt bine ”, a spus Culiță Sterp, la Teo Show.