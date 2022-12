Zi mare în familia Marisei Paloma! Fiica vedetei a împlinit un an: „Ești dincolo de orice imaginație”

In articol:

De când a câștigat „Bravo, ai stil!”, Marisa Paloma se bucură de un real succes atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. Vedeta deține un salon de frumusețe de care este foarte mândră, dar are și o familie frumoasă pe care o iubește foarte mult, demonstrând acest lucru de fiecare dată când are ocazia.

Fiica Marisei Paloma a împlinit un an

Zi foarte important în familia Marisei Paloma! Iris, fetița vedetei, a împlinit astăzi un an. Bruneta, împreună cu soțul său, s-au asigurat ca ziua de azi să fie perfectă, așa că i-au organizat micuței o petrecere aniversară în cadrul căreia i-au tăiat și turta. Tortul și dulciurile de care au avut parte invtații au fost personalizate cu numele și vârsta micuței, semn că părinții ei au pus preț pe detalii.

Ținând cont că este o zi atât de important atât pentru ea cât și pentru micuța sa, vedeta nu a putut să nu posteze pe rețelele de socializare un mesaj emoționant în care să-și exprime sentimentele de profundă recunoștință că este binecuvântată cu o familie așa cum își dorește.

,,De niște ani îmi împart viața cu bărbatul despre care știam că va fi tatăl copiilor mei încă de când l-am întâlnit. Liviu este omul pe care voi nu-l vedeți des, dar care se află in spatele fiecarui succes atins. Știți că am puțini oameni pe care ii enumăr când vine vorba de tot ce am reușit să construiesc până la vârsta asta. Și am promis să am grijă de relația asta cât timp voi fi pe Pământ și dincolo dacă se poate. Ei reprezintă familia cu care îmi împart zilele de fix un an. Pe Liviu îl am alături de aproape de 6. Și știe că-l iubesc dincolo de toate cuvintele scrise aici. Iar astăzi, 4 Decembrie, este ziua in care Irisoanca noastră a împlinit un an. Nici nu știu ce cuvinte ar putea descrie iubirea asta care-ți sare din piept. N-am decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a oferit șansa să ajung aici. Este viața pe care n-am primit-o, am construit-o. Așa cum se contruiesc toate lucrurile mărețe. La mulți ani, fata mea! Esti dincolo de orice imaginație! Mami si tati vor fi lângă tine neconditionat'', a scris Marisa Paloma pe Instagram.

Marisa Paloma păcălită de o clientă

Salonul de înfrumusețare al Marisei Paloma are foarte mult succes. Vedeta nu duce lipsă de cliente și este foarte mulțumită de afacerea pe care o are. Însă, ca în orice afacere, mai apar și unele probleme. În urmă cu câteva luni, Marisa a postat pe rețele de socializare faptul că a fost păcălită de una dintre cliente. Se pare că femeia despre care a povestit bruneta ar fi venit la salon pentru a-și face câteva tratamente, iar atunci când a trebuit să achite nota de plată s-ar fi dus la mașină și nu s-a mai întors.

„Această doamnă, Cristina Enache, a venit la noi în salon, și a efectuat lash Botox și mani pedi semi cu apex după care a zis că se duce la mașină să ia banii să achite și nu s-a mai întors. Ne dânsei de tel este de UK și evident că nu a mai răspuns recepției. Menționez că a mai fost la noi pentru alte proceduri. Inclusiv sprâncenele sunt realizate tot în cadrul MPBS cu ceva timp în urmă. Așa de supărată sunt să văd că mai sunt persoane care nu mai respectă fetele din salon. A ocupat 2 h și jumătate în programator. Pentru măgăria asta”, a scris foarte supărată în mediul online Marisa Paloma la acea perioadă.