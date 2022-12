Zi tristă în lumea fotbalului. Constantin Gîrjoabă a murit la vârsta de 59 de ani: „Familia Farului este de astăzi mai săracă”

In articol:

Este doliu în lumea fotbalului, după ce marele antrenor, jucător și conducător de club s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani. Vestea șocantă a fost dată de clubul Farul Constanța, care și-a exprimat condoleanțele familiei îndurerate.

Constantin Gîrjoabă s-a stins din viață

Marele antrenor de fotbal s-a stins din viață ieri, 18 Decembrie, la vârsta de 59 de ani. Vestea tristă despre decesul lui Constantin Gîrjoabă a fost anunțată de clubul Farul Constanța, pe rețelele de socializare, iar pe această cale au fost transmise condoleanțe familiei îndurerate. O țară întreagă este în șoc!

Constantin Gîrjoabă a murit la vârsta de 59 de ani

„Familia Farului este de astăzi mai săracă, după ce fostul jucător, antrenor și președinte al clubului nostru, Constantin Gîrjoabă, a decedat la vârsta de 59 de ani! A participat, alături de naționala României, la Campionatul Mondial U20 din Australia, unde "tricolorii" au obținut medaliile de bronz!🙏 Farul Constanța transmite condoleanțe familiei și putere de a depăși acest moment!#LegendeFarul #FarulSuntemToti”, a transmis clubul Farul Constanța, pe pagina de Facebook.

Cine a fost Constantin Gîrjoabă?

Constantin Gîrjoabă este de origine bucureștean, însă s-a stabilit în anul 1980 la Constanța, după ce jucase la Progresul și la Sportul Studențesc.

Fotbalistul a participat la Campionatul Mondial Under-20, iar ulterior, stabilit pe litoral, și-a întemeiat o familie.

În cariera sa de jucător au mai făcut parte din echipele FC Farul, Jiul Petroşani, Rapid Bucureşti şi Callatis Mangalia. După ce s-a retras din activitatea competiţională, a rămas în fotbal, fiind atât antrenor, cât și oficial.

„ Alături de prima dragoste, Progresul, de care nu am cum să nu-mi amintesc cu nostalgie, Farul reprezintă cea mai frumoasă perioadă a carierei mele. Am petrecut ani frumoşi aici, iar ulterior m-am stabilit la Constanţa. Am avut colegi de mare valoare. Promovarea din 1988 a fost foarte frumoasă. În acei ani, venea multă lume la meciuri. Noi aveam la antrenamente mai mulţi spectatori decât sunt în prezent la partidele oficiale. Oamenii ocupau toată tribuna I. Vedeau cum ne pregătim în timpul săptămânii, iar apoi, la meci, ştiau ce să critice dacă cineva nu juca bine.”, a declarat Constantin Gîrjoabă, în urmă cu șase ani, pentru ZIUA de Constanța.