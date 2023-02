Ziua Îndrăgostiților 2023. Mesaje și urări pline de iubire pentru Valentine's Day 2023. "Tu ești cel pe care îl iubesc, și cel care îmi doresc să mă iubească mereu… A ta pentru tot restul vieții"

In articol:

Valentine’s Day 2023 este cea mai potrivită ocazie pentru a-i spune persoanei de lângă tine cât de mult o iubești și cât de recunoscător ești că se află în viața ta.

Ziua Îndrăgostiților 2023. Cele mai frumoase mesaje de dragoste

Iată cele mai frumoase mesaje de Ziua Îndrăgostiților 2023 pentru iubit/iubită! Vezi cele mai speciale urări, felicitări și SMS-uri pe care să le trimiți persoanei iubite pe 14 februarie, de Valentine’s Day 2023!

„Când soarta îmi va spune să părăsesc pământul, când oameni fără mila îmi vor săpa mormântul când zile pentru mine nu vor mai exista, atunci dar nici atunci eu nu te voi uita.”

„Undeva cineva se gândește la zâmbetul tău și se bucură de prezența ta în viata sa. Așa că atunci când ești singură adu-ți aminte că cineva undeva se gândește la tine!”

„Tu ești visul meu…unicul meu vis…aș vrea să te atrag în vâltoarea pasiunii să te strâng așa de tare încât TU și EU sa devenim un singur suflet.”

„Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezește de dimineața!”

Citește și: 10 cadouri drăguțe de Valentine’s Day 2023. Sărbătoarea iubirii se apropie cu pași rapizi

„Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamană că te iubesc? Dacă vreau sa fiu numai cu tine singuri într-o pădure înseamnă că te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?”

„Tot ce-i frumos se iubește, tot ce se iubește e frumos. Ești atât de frumoasă pentru ca ești atât de iubită și îti promit că așa vei fi mereu.”

„Te iubesc așa de mult încât inima mea bate odată pentru tine și odată pentru mine. Mă gândesc mereu la strălucirea ta, uneori cred ca Dumnezeu a vrut să-și arate măiestria când te-a creat. Atingerile tale suave sunt asemeni atingerii unei picături de rouă pe petala unui trandafir în flacăra iubirii. Iubesc, iubesc, iubesc,……e totuși omenesc!”

Ziua Îndrăgostiților 2023. Mesaje de dragoste de Valentine's Day 2023 [Sursa foto: Freepik]

Valentine’s Day 2023. Urări pentru persoana iubită

Tu ești seara cu ochii umezi de seninul stelelor, ce tremură ușor și atât de dureros în mine când șoaptele mele ți se dăruiesc. Tu ești un ochi deschis spre întunericul sufletului meu, sub pleoapa căruia se zbat zborurile însângerate ale viselor. Nu pleca, mai vreau să te privesc, vreau să te culeg șoaptă cu șoaptă, lumină cu lumină, tristețe cu tristețe. Nu pleca, mi-e sete de privirile tale, ascunzând cerul în fiecare mângâiere cu care mă îmbrățișează. Te iubesc draga mea, te iubesc cum iubesc soarele, te iubesc cum iubesc luna și marea. TU ești pentru mine roua dimineții ce se varsă peste ochii mei trezindu-mă din somnul singurătății. TE IUBESC

Tu ești unică persoană care îmi știe cea mai lăuntrică dorință și tu ești singura care mi le îndeplinește pe toate. Vreau ca astăzi, de Ziua Îndrăgostiților, să te invit la o sărbătoare pentru noi doi… La mulți ani, regina inimii mele!

Citeste si: Cum a surprins-o Adi Rus pe Vlăduța Lupău de Valentine's Day. Artista a făcut totul public pe contul său de Instagram- kanald.ro

Citeste si: Urări de Valentine's Day 2023. Mesaje și felicitări pentru 14 februarie 2023: ”Răbdarea, loialitatea şi încrederea ta în mine m-au ajutat să trec peste orice obstacol”- stirilekanald.ro

În fiecare zi mă trezesc luminat de dragostea pe care ți-o port, în fiecare zi mă simt copleșit de iubirea ta pentru mine… Lumea îmi pare atât de minunată când tu zâmbeșți…

Am impresia că-ți văd chipul și-ți aud glasul la tot pasul, atunci când nu eșți lângă mine. De fapt, tu ești mereu cu mine, în visurile și în inima mea… Te iubesc! La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților!

Citește și: Horoscop de Valentine’s Day 2023. Vezi ce îți rezervă Cupidon pe 14 februarie

Poate pentru alții dragostea este durere și suferință, dar eu nu simt asta deloc. Dragostea ta mă face atât de fericit, cum nu bănuiam că voi fi vreodată… Lumea e un loc mai bun cu tine alături.

Tu ești cel pe care îl iubesc, și cel care îmi doresc să mă iubească mereu… A ta pentru tot restul vieții…

Pentru că azi este Ziua Îndrăgostiților vreau să-ți aduc aminte – pentru că nu o fac cât de des ar trebui – cât de mult te iubesc.

Tu îmi dai sentimentul că viață este așa cum ar trebui să fie. Tu ai trezit în mine o forță cu care aș putea mută munții din loc, dacă m-ai ruga.

Alături de ține simt că pot înfruntă orice, iubire, pentru că tu îmi eșți aproape… Și sper să îmi fii alături mereu. Aniversare fericită de Ziua Îndrăgostiților!

Te iubesc oriunde, oricând, oricum. Nu e nevoie să îţi mai scriu, să îţi mai spun. Îţi arăt asta prin fiecare gest, prin fiecare mişcare, prin fiecare atingere.

Ziua Îndrăgostiților 2023. Mesaje de dragoste de Valentine's Day 2023 [Sursa foto: Freepik]

SMS-uri și felicitări de Ziua Îndrăgostiților 2023

Cineva a întrebat ce îi face pe oameni fericiţi. Unii au răspuns că bogăţia, alţii – celebritatea. Mă gândeam la asta atunci când am primit SMS-ul de la tine. Am zâmbit şi am răspuns că pe mine asta mă face fericit.

Citeste si: „Aia nu mai este familie!” Marius Elisei, despre ce i se întâmpla în relația cu Oana Roman, în momentul în care ajungea acasă- kfetele.ro

Citeste si: Montserrat Bernabeu și Joan Pique Rovira au chemat poliția de urgență la reședința Shakirei! Scandal fără margini la locuința cântăreței- radioimpuls.ro

De Sfântul Valentin vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa.

Buzele mele ți-ar șopti doar numele, inimii i-ar fi dor doar de tine și ochii mei te-ar căuta în mulțime doar pentru tine. Te iubesc foarte mult, dragul meu. Happy Valentine’s Day!

Pe măsură ce timpul trece, nimic nu este mai dulce și mai prețios decât dragostea pe care o am pentru tine. Mă faci să zbor. Happy Valentine’s Day, dragul meu.

Împărtășirea inimii cu cineva nu ar putea fi niciodată la fel de bucuroasă precum cu tine! Ești cel mai romantic iubit! O Zi a Îndrăgostiților fericită.

Nu vreau altceva decât compania ta în această zi. Tu și cu mine vom face cele mai bune momente ale Sfântului Valentin din viața noastră. Îți doresc toată dragostea și fericirea.

Te-am iubit, te iubesc și te voi iubi pentru totdeauna. Să sărbătorim multe alte Zile de Îndrăgostiți care vor veni.

Te iubesc și știu că nu ai nevoie de cuvinte în plus. Vreau să simți căldura și respectul pe care îl simt pentru tine. Lasă această sărbătoare să fie încă o ocazie pentru a ne povesti despre sentimentele noastre, deși nu avem nevoie de motive pentru aceasta. Valentine’s Day fericit!

Iubito, te felicit de sărbătoarea iubirii. Mi-aș dori ca sentimentele noastre să fie întotdeauna la fel de tandre și puternice ca și acum.

Fie ca Sfântul Valentin să ne unească și mai mult și să ne ridice dragostea la un nivel superior. Te iubesc, dragă.

În această zi magică, vreau să-ți mulțumesc pentru dragostea, tandrețea, atenția, afecțiunea, căldura ta.