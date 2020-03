Zodii bune la pat. Cum fac sex barbatii din fiecare zodie

Cum fac sex barbatii din fiecare zodie a horoscopului. Sunt femei care vor sa stie cum se comporta in pat barbatii, in functie de zodia in care s-au nascut. Sunt anumiti nativi parteneri sexuali mai buni decat altii? Iti oferim raspunsurile pe care le cautai!

Zodii bune la pat. Cum face sex barbatul din zodia Berbec

Partenerul Berbec e grabit si foarte neglijent. Il intereseaza doar propria placere. De cele mai multe ori sare peste preludiu, ajunge repede la orgasm si nu prea tine cont de dorintele si senzatiile femeii cu care a ajuns in pat. La final nici macar nu te tine in brate, se intoarce pe-o parte si adoarme sau se imbraca rapid si pleaca acasa.

Zodii bune la pat. Cum face sex barbatul din zodia Taur

Barbatul din zodia Taur este amantul perfect. Are chef de sex tot timpul, dar nu se gandeste doar la el, si placerea partenerei este foarte importanta. Poate rezista o noapte intreaga. Are multa energie si stie ce si cum sa faca pentru a satisfaca o femeie. Rar intalnesti un barbat atat de bun la pat cum e masculul Taur.

Zodii bune la pat. Cum face sex barbatul din zodia Gemeni

Stie ce sa iti spuna ca sa te convinga sa ajungi in pat cu el. Are farmece carora nu le poti rezista, indiferent cat de rationala si cu picioarele pe pamant ai fi. Stie cat de important este preludiul pentru o femeie, asa ca se conformeaza si iti ofera placere inca de la inceput si pana la final. Este adeptul jocurilor erotice, adora sa transforme in realitate fanteziile fierbinti pe care le are.

Zodii bune la pat. Cum face sex barbatul din zodia Rac

Racul face dragoste, nu sex. Nativul acestei zodii este atent si romantic, uneori mult prea nesigur. Are momente cand e cam stangaci, dar nu te poti supara pe el. Vrea sa fie ghidat si sa se asigure ca face totul asa cum isi doreste partenera lui. Este un bun amant, dar nu i-ar prinde rau daca ar deveni un pic mai sigur in miscari.

Zodii bune la pat. Cum face sex barbatul din zodia Leu

Partidele de sex cu un barbat Leu sunt memorabile. Leii vor tot timpul sa impresioneze, asa ca se vor stradui sa fie cei mai buni parteneri sexuali. Sunt cam egoisti in momentele intime. Sexul ramane la fel de bun si cu trecerea timpului, ei nu se culca niciodata pe-o ureche.

Zodii bune la pat. Cum face sex barbatul din zodia Fecioara

La inceput poate fi nepriceput si nesigur, dar invata foarte repede. Isi doreste sa-si satisfaca partenera, asa ca va prinde repede ce trebuie sa faca pentru o partida memorabila de sex. Tine cont de indicatii si dorinte. Cu timpul risca sa devina tipicar si chiar plictisitor in pat.



Zodii bune la pat. Cum face sex barbatul din zodia Balanta

Barbatul Balanta este un tip care nu prea stie ce inseamna sa fie fidel. E cam fustangiu si s-ar putea sa calce stramb. Cand face sex este atent si la dorintele partenerei. Atentie, insa! Se poate sa te insele si asta destul de des, cel mai bine ar fi sa ii propui sa va protejati.

Zodii bune la pat. Cum face sex barbatul din zodia Scorpion

E fermecator si imediat te duce in pat. Are un apetit sexual foarte crescut, ca si Taurul, dar nu e la fel de rezistent in pat. Partidele de sex cu el sunt foarte bune, orgasmul este garantat. Stie ce miscari sa faca si ce cuvinte sa iti spuna in momentele fierbinti pentru ca senzatiile sa devina si mai intense. Sexul cu un Scorpion poate da dependenta!

Zodii bune la pat. Cum face sex barbatul din zodia Sagetator

Aventurile de-o noapte sunt ceva obisnuit pentru el. Sexul cu un Sagetator e memorabil, dar va fi greu sa il dezveti de vechile obiceiuri. Nu e barbatul unei singure femei. Vrea sa experimenteze, isi doreste mereu alte si alte partenere sexuale.

Zodii bune la pat. Cum face sex barbatul din zodia Capricorn

Capricornul e foarte conservator, uneori chiar demodat. Barbatul din aceasta zodie nu are deloc inspiratie in timpul sexului si partidele sunt lente si plictisitoare. Daca ii propui sa incercati noi pozitii sau diverse joculete erotice, te va judeca si nu va intelege ca intentiile tale sunt bune si va pot oferi placere amandurora.

Zodii bune la pat. Cum face sex barbatul din zodia Varsator

Un partener sexual foarte excentric. Varsatorul este adeptul experimentelor, sa nu te mire daca iti va propune sa aduceti inca o persoana in dormitorul vostru. Nu e un tip monogam, dar cel putin iti va spune inca de la inceput ca nu esti singura femeie cu care face sex.

Zodii bune la pat. Cum face sex barbatul din zodia Pesti

Barbatul Pesti stie ce vrei si iti satisface dorintele. Partidele de sex cu un nativ al acestei zodii sunt foarte bune pentru ca pare ca iti citeste gandurile. Cu timpul, insa, s-ar putea sa devina comod si cam lenes. Nu ar fi rau sa preiei tu initiativa din cand in cand.