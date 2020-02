Zuleyha fuge de familia Yaman, azi, în ”Mă numesc Zuleyha”

Gaffur si Saniye intampina tot mai multe probleme.

Cand Sermin afla, de la Hunkar ca Veli, de care era indragostita, a fost ucis, intra in panica. Femeia nu stie cum sa se descurce cu datoriile acumulate si in urma relatiei pe care a avut-o cu escrocul Veli. Aflata in vizita la Sermin, Zuleyha este surprinsa sa vada ca femeia il regreta pe Veli, fratele care i-a provocat tinerei atat de multa suferinta.

In plus, Zuleyha isi banuieste soacra ca “ordonat” uciderea lui Veli. Hunkar incearca sa o indeparteze pe Zuleyha de Sermin, stiind ca cea din urma poate provoca mari probleme familiei Yaman.

Zuleyha se simte prizoniera in conac si ii cere lui Demir. Zuleyha ii cere sotului sa ridice “restrictia” pe care i-o aplica de ceva vreme. Zuleyha nu se potoleste. Frumoasa fata planuieste sa fuga, din nou, de familia Yaman, insa face greseala de a spune acest secret persoanei care o va trada imediat.

Nu ratati azi un nou episod din ”Mă numesc Zuleyha”, azi, de la 20.00, la Kanal D.