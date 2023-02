Zura s-a întors acasă, după ce a salvat o mulțime de vieți în Turcia. Povestea emoționantă a cățelușei: „A intrat cu mult curaj în cercetări”

In articol:

Salvatorii români s-au întors acasă din Turcia, iar cu ei au revenit și patrupedele care le-au fost ajutoare de nădejde în operațiunea de căutare și salvare a persoanelor prinse sub dărâmături în urma cutremurului.

Printre aceștia se află și Zura, împreună cu stăpânul ei, Romică Daniel Chințoi, voluntar la Clubul „Câinilor Utilitari”.

Stăpânul cățelușei de salvare a povestit cum a decurs operațiunea din Turcia. [Sursa foto: Facebook ]

Zura nu s-a temut de nimic și a ajutat la salvarea mai multor vieți

După cutremurul din data de 6 februarie care a devastat Turcia, mai mulți salvatori din țara noastră au plecat în țara mistuită de dezastru pentru a da o mână de ajutor.

Chiar dacă peisajul era unul apocaliptic, cățelușa nu s-a speriat, ci a îndurat totul cu curaj.

„Când am ajuns, am văzut distrugere totală. Orașe la pământ. Puținele clădiri care mai erau în picioare trebuiau și alea distruse, pentru că nu mai prezentau siguranță. Eu și colegul meu, Mihai, împreună cu câinii noștri, Zura și Achim, am ajutat la cercetarea zonelor care prezentau interes din punct de vedere al vieților omenești. Acolo, noi mergeam cu câinii, cu camere, cu senzori acustici, în speranța că vom putea descoperi chiar și cele mai mici semne că cineva ar putea fi în viață, ca să poată să sape colegii de la IGSU. Săpatul acesta implică o zonă foarte mare, iar dacă sapi la nimereală, poți să riști să pui viața oamenilor în pericol. În afară de victimele pe care le vezi, și le auzi țipând, sunt și victime inconștiente. Și ne folosim de nasul câinilor, care este foarte sensibil, ca să identificăm locul”, a explicat Romică Chințoi, pentu Click!

Viața pe teren nu a fost deloc ușoară, nici pentru oameni, dar nici pentru patrupedele care le ajută. Totuși, frigul, foamea și frica nu mai contau atunci când în balanță se aflau mii de vieți omenești.

„Zura s-a descurcat foarte bine, a intrat cu mult curaj în cercetări. Noi am lucrat în echipe. Trimiteam un câine, iar dacă vedeam că locul prezenta interes, trimiteam un al doilea câine, asta ca să confirmăm, să avem informații sigure, să putem să-i anunțăm pe cei de la IGSU. Nu ne-a păsat că ne este frig sau foame. Și ce frig am tras în primele două zile. Nu se găsea motorină. Au surse bune de căldură, însă ele funcționează pe motorină. Combustibil care era folosit și la transport.

Stăteam multe ore în teren cu Zura și ne era greu să ne transportăm de colo-colo. Toți salvatorii aveam echipamente grele. Plus că erau și alte scule de 200 de kilograme, generatoare, lumini, un felinar imens, tot felul de obiecte care erau necesare. Sunt foarte mândru că am putut ajuta, împreună cu Zura. A fost harnică, și-a făcut treaba, s-a dus în toate zonele de cercetare. A intrat cu curaj, așa cum a fost învățată la antrenamente. Vreau să vă spun că odată ajunși acolo, m-am panicat când am văzut amploarea dezastrului. Subliniez că noi ne antrenăm acasă, dar nu e totuna”, a mai spus salvatorul voluntar.

„De când a venit, Zura doarme în continuu. Iar bebe e fericit că s-a întors ham-ham acasă. Zura e topită după copii și doarme numai cu cea mică”, a mărturisit soția lui Romică, care este extrem de fericită că amândoi s-au întors sănătoși acasă.

Zura [Sursa foto: Facebook ]

