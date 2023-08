In articol:

10 greșeli pe care le faci cu bebelușul tău de nu doarme liniștit! Vezi ce trebuie să eviți, ca să ai parte de o atmosferă liniștită.

10 greșeli pe care le faci cu bebelușul tău de nu doarme liniștit

Specialiștii consideră că problema principală este întotdeauna la modul în care părinții se comportă cu cei mici. Ori sunt exagerat de panicați la orice plânset al copilului, ori îl hrănesc prea mult, prea puțin, ori haotic, dorm cu cel mic în pat, nu acordă atenție scoaterii aerului din stomac după masă ori apelează la fel și fel de gadgeturi crezând că îl fac să doarmă.

Adriana Bachmann enumeră 10 greșeli pe care le fac părinții în relația cu cei mici, care duc la un disconfort maxim pentru bebeluși.

1. Nu reușiți să impuneți o rutină care îl va ajuta pe cel mic să se odihnească. Bebelușii au nevoie de program fix, la ore fixe, care să fie respectate în fiecare zi. Nu îl treziți mai devreme decât în mod obișnuit și respectați orele de masă!

2. Tresăriți la orice mișcare a bebelușului. Nu îl treziți la orice zgomot pe care îl scoate în timpul somnului.

Este foarte posibil să viseze, nu să aibă nevoie de mâncare. Nu îi deranjați somnul pentru că este extrem de important.

3. Nu îl lăsați să învețe să se calmeze singur. Evitați să îl luați tot timpul în brațe și să îl legănați la orice plânset. Ei au nevoie să învețe să se calmeze singuri. Altfel, vor deveni dependenți de intervenția părinților și să adoarmă pe viitor doar în acest mod.

Nu mai vorbesc de faptul că plânsetul poate deveni unealtă de șantaj. După masă vă jucați, îl legănați, îl pupați de 1000 de ori, dar apoi îl puneți la somn și aveți răbdare să adoarmă singurel. Cu cât îi obișnuiți cu asta mai repede, cu atât va fi mai ușor. Asta nu înseamnă că nu sunteți atenți la nevoile lui reale. Dacă îl doare burta sau are nevoie de ceva, normal că mă duc la el.Dacă eu sunt sigură că este ok și că se oprește din plâns doar când îl iau în brațe, înseamnă că are nevoie de atenția mea. Dacă plânge și când îl iau în brațe, înseamnă că are o nevoie, o durere.

4. Dormiți cu bebelușul. Este greșit să obișnuiești copilul să doarmă cu tine în pat sau chiar cu tine în cameră. Nu faceți asta nici măcar în primele luni de viață.

Riscați să aveți pe viitor un copil care nu va reuși să doarmă niciodată singur. Nu mai vorbesc de faptul că poate deveni și periculos să dormi cu el în pat.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: CRBL, dus de urgenţă la spital după ce a provocat un accident în Haţeg. A intrat într-o depășire periculoasă, pe motocicletă- stirileprotv.ro

Citește și: Ce este Platfusul: Cauze, simptome, tratament. Această boală afectează copiii, dar și adulții

Greșeli pe care le faci cu bebelușul tău de nu doarme liniștit! [Sursa foto: Shutterstock]

5. Nu respectați programul masă-somn. Cel mai simplu mod prin care poți face un copil să se adapteze la un program de somn este să corelezi programul de somn cu cel de masă. Bebelușii obosesc pe măsură ce sunt hrăniți, ceea ce însemnă că e mult mai ușor să-i adormi după ce au mâncat. Consecvența este cheia atunci când încercăm să insuflăm un obicei. Problema este că mulți părinți nu se țin de programul de masă sau mesele nu durează suficient de mult, astfel încât bebelușul se va trezi din nou flămând. Asigurați-vă că bebelușul a mâncat suficient înainte să-l puneți la somn. O masă normală ar trebui să dureze între o oră și jumătate și două ore, cu pauze în care să-i scoateți aerul din burtică

6. Îl alăptați în poziția lungit. Este greșită această poziție! Va provoca apariția colicilor și a refluxului gastroesofagian.

7. Considerați că nu trebuie înfășat. Este greșit. Bebelușii au nevoie să fie înfășați, în special în partea superioară a corpului. Înfășatul îi și liniștește.

8. Îl legănați și îi puneți zgomot de fundal pentru a adormi. Este greșit! Legănatul, sâsâitul, jucăriile de deasupra patului și zgomotul alb, de fundal, îi agită și mai tare și nu le oferă un somn bun. Nu mai vorbesc de faptul că unii părinți dau drumul la aspirator crezând că zgomotul îi calmează pe cei mici. Este ca și cum le prăjiți creierul!

Citeste si: „Iubire.” Dana Roba, răsfățată de noul iubit! Bărbatul i-a oferit vedetei un cadou de milioane, iar ea nu s-a sfiit să-l arate pe internet- kfetele.ro

Citeste si: Când începe școala în septembrie 2023: Data la care se termină vacanța de vară. Structura anului școlar 2023-2024- stirilekanald.ro

Citeste si: Primele declarații ale tenismenului Victor Cornea cu privire la relația cu Andreea Bălan ”O iubesc mult”- radioimpuls.ro

9. Credeți că plânge doar pentru că îi e foame. Cel mai adesea, de câte ori bebelușul plânge, mămicile îl pun la sân pentru a-l calma. Însă dacă bebelușul s-a trezit din somn înseamnă că trebuie să identificați care e sursa de disconfort care l-a făcut să se trezească, nu să încercăm să îl calmăm pentru 5-10 minute. Înainte să vă grăbiți să-i oferiți soluția verificați care este problema. Poate fi vorba de scutec, de haine, de așternut, de temperatura din cameră. Verificați toate lucrurile care ar putea să-i producă disconfort și veți vedea că după ce o rezolvați, bebelușul va putea dormi din nou. Odată identificată găsiți o modalitate prin care să o evitați pe viitor.

10. Presupuneți că o noapte pierdută va fi recuperată a doua zi. Dacă vă gândiți că atunci când doarme mai târziu înseamnă că se va și trezi mai târziu a doua zi, vă înșelați. Probabil că se vor trezi la fel de devreme, dar din cauza oboselii nu vor mai fi la fel de activi. E mai ușor să faci un program de somn pentru copil decât să încerci să-l obosești ca să doarmă mai bine.

Citește și: Ce înseamnă argint coloidal și la ce folosește. Vezi ce beneficii aduce utilizarea acestui lichid

Greșeli pe care le faci cu bebelușul tău de nu doarme liniștit! [Sursa foto: Shutterstock]

Cine este Adriana Bachmann

Adriana Bachmann, newborn specialist în Statele Unite ale Americii, româncă de origine, ajută, de mai bine de 15 ani, mii de familii să construiască un program corect pentru bebeluși, în primele luni de viață. Aceasta implementează pentru fiecare un program riguros, reușind să redea liniștea și somnul întregii familii. Bebelușii asistați de Adriana cresc armonios, au obiceiuri de masă sănătoase și sunt echilibrați psihic.

Adriana Bachmann subliniază că, pentru a crește sănătos și armonios, pentru un copil somnul odihnitor este important în proporție de 60%, iar mâncarea în proporție de 40%. Tocmai de aceea, este deosebit de important programul zilnic cu care îl obișnuim.