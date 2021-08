16 august 2021. Se împlinesc 44 de ani de la moartea lui Elvis Presley

Comemorare Elvis Presley. Au trecut 44 de ani de la moartea regretatului artist [Sursa foto: Shutterstock] 00:58, aug 16, 2021 Autor: Loredana Dobre

Pe data de 16 august 2021 se împlinesc 44 de ani de la moartea celebrului cântăreț Elvis Presley.

Comemorare Elvis Presley. Au trecut 44 de ani de la moartea regretatului artist

Elvis Presley s-a născut în data de 8 ianuarie 1935, în Tupelo, un oraș din statul american Mississippi. În localitatea natală, celebrul artist avea să ia primul contact cu muzica. Încă din copilărie, Elvis Presley cânta în corul bisericii împreună cu familia sa.

La vârsta de 10 ani apare prima oară pe o scenă și interpretează piesa Old Shep, în cadrul unui concurs de tinere talente organizat în Tupelo, cu ocazia târgului Mississippi-Alabama Fair and Diary Show. Elvis Presley câștiga atunci locul secund și premiul în valoare de cinci dolari, dar și posibilitatea de intra gratis la toate atracțiile târgului.

În 1948, cu ocazia serbării de final a anului școlar, artistul cânta la chitară și voce piesa Leaf on a Tree, iar la scurt timp se muta în nordul orașului Memphis, în încercarea părinților săi de a-și croi o viață mai bună. Aici munceste în diferite locuri pentru a sprijinii financiar familia, în paralel urmând liceul și continuind să cânte la chitară.

După absolvirea liceului, muncește în diferite fabrici din oraș, iar în 1953 înregistrează primul demo la Memphis Recording Service contra sumei de patru dolari. Acesta conține piesele My Happiness și That's When Your Heartaches Begin și este făcut cadou mamei sale.

La începutul anului 1954 înregistrează un al doilea demo la același studio, iar în vară la sugestia patronului Marion Keisker înregistrează o serie de cinci single-uri printre care și celebrul That's All Right alaturi de Scotty Moore (chitară) și Bill Black (bas). Alături de aceștia obține contracte în mici cluburi din Sud continuind totodată să lucreze și la Crown Electric.

Elvis Presley- Debut în cariera muzicală și a cinematografiei

După ce este respins la preselecția pentru Grand Ole Opry fiind îndrumat de organizatori să se întoarcă la slujba sa de conducător de camioane, i se oferă un contract pe un an de zile pentru a cânta în fiecare săptămână în cadrul programului Louisiana Hayride realizat de KWKH Radio, principalul concurent al Grand Ole Opry.

Aici îl intalneste pe Colonel Tom Parker, promotor și manager cu care în 1955 va semna un contract. Cele cinci single-uri au fost relansate de catre RCA, Elvis Presley devenind cel mai mediatizat nou interpret din industria muzicală.

Pe 10 ianuarie 1956, Elvis Presley participa la o sesiune de înregistrari în studioul RCA din Nashville alături de grupul back in vocals Jordanaires, unde printre alte piese va înregistra și Heartbreak Hotel. Single-ul Heartbreak Hotel/ I Was The One este promovat de RCA și a fost vândut în peste 300.000 de exemplare numai în primele trei săptămâni, fiind și primul single al lui Elvis Presley ce va înregistra vânzări de peste un milion de exemplare, aducându-i interpretului primul disc de aur.

Pe 26 septembrie este proclamată Ziua Elvis Presley in orasul natal Tupelo, iar la mijlocul lui noiembrie are loc premiera primului său film- Love Me Tender. Pelicula are un succes imens iar Elvis primește recenzii favorabile din partea criticilor. În toată această perioadă, Elvis continuă să lanseze single-uri și albume ce ating primele zece poziții in topul Billboard.

Elvis Presley- Palmares

Timp de 22 de ani, Regele Rock-and-Roll-ului s-a pus în slujba muzicii și a celor din jurul său, numărând 31 de filme și 2 documentare, 64 de albume de studio sau live, 149 de single-uri și foarte multe concerte.

Sute de discuri de aur sau platină primite pentru numărul record de discuri vândute (peste un miliard), 14 nominalizări la premiile Grammy, dintre care trei câștigate (pentru albumul How Great Thou Art- 1967, albumul He Touched Me- 1972 și pentru înregistrarea live a cântecului How Great Thou Art- 1974), premiul pentru întreaga carieră decernat la vârsta de numai 36 de ani sau primirea din partea United States Junior Chamber of Commerce în 1971 a titlului de Unul dintre cei zece cei mai merituoși tineri ai națiuniisunt numai câteva din onorurile pe care le-a primit Elvis Presley.

Postmortem, în 1984 i s-a decernat de catre Blues Fundation din Memphis premiul W.C. Handy pentru păstrarea în viață a blues-ului în muzica sa. În 1986 a fost în primul grup de cântăreți ce a intrat în Rock-and-Roll Hall of Fame, iar în 1998 a fost introdus în Country Music Hall of Fame.

În 2001, odată cu intrarea sa în Gospel Music Hall of Fame, Elvis Presley a devenit singurul interpret membru al tuturor celor trei anuale. În 1992, Serviciul Postal American a anunțat că imaginea lui Elvis va apărea pe un timbru postal comemorativ. Acesta a fost lansat pe 8 ianuarie 1993 și îl infățișează pe Regele Rock-and-Roll-ului în postura tânărului cântăret de la mijlocul anilor 1950. Are o stea pentru muzică, în partea de nord, aria 7100, pe Marshfield Way.

De ce a murit Elvis Presley

Pe 1 mai 1967 Elvis Presley se căsătoreste cu Priscilla Beaulieu în Las Vegas, iar pe 1 februarie 1968 se naște Lisa Marie Presley, singurul lor copil. În anul 1973, artistul divorțează de soția lui, care s-a mutat după scurt timp din reședința de la Graceland împreună cu fica lor Lisa Marie.

Nenumăratele turnee și orele pierdute de somn încep să-si spună cuvântul, iar Elvis Presley avea nevoie de mai multe spitalizări pentru a se pune pe picioare. În aceeași perioadă începe să ia diverse pastile energizante și tot felul de alte droguri. Pe data de 16 august 1977, întors la Graceland, artistul pregătește ultimele detalii în legatură cu spectacolul ce avea să-l susțină în Portland a doua zi și apoi se retrage pentru a se odihni. Elvis Presley este găsit mort a doua zi dimineața în urma unui infarct miocardic.

