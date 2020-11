5 marci de lux care ofera produse accesibile

Indiferent de stilul tau vestimentar, trebuie sa stii ca, pentru a fi mereu in tendinte, e necesar sa ai in garderoba cateva piese clasice. Exista marci de lux care ofera produse la preturi accesibile in care merita sa investesti pentru ca ofera calitate si sunt durabile. Un palton cu croiala clasica pentru sezonul rece, o camasa alba simpla, un sacou minimalist pentru barbati ori o rochie neagra pentru femei sunt doar cateva exemple. Secretul nu este sa platesti o avere pentru a avea un look modern si sofisticat, ci sa te orientezi spre articolele vestimentare care se potrivesc personalitatii tale si care au o calitate superioara.

In articol:

Intre brandurile de top de pe piata, in materie de haine, incaltaminte si accesorii, multe vin cu oferte de nerefuzat, pentru orice buzunar. Gasesti mai jos cateva marci de lux pentru care nu trebuie sa platesti o avere:

US Polo Assn

Brandul de produse US Polo Assn are preturi accesibile pentru o gama variata de articole vestimentare de dama si barbatesti. De la tricouri cu maneca scurta sau lunga, la pantaloni, jachete si pulovere, usor de asortat in cele mai moderne tinute. Poti arunca o privire si pe articolele de incaltaminte, dar si pe gama de accesorii, curele, genti sau rucsace. In plus, marca US Polo Assn are disponibile si produse pentru copii.

Citeste si: COVID-19. Dezastru la granițele României! „Un nou Cernobîl” și carantină de noapte - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Guess

O alta marca de lux care s-a remarcat pe piata de retail cu preturi accesibile la produsele de brand este Guess, in special in zona de articole pentru femei. Gentile si pantofii sport dar si gecile, jachetele, articolele din jeans sau tricourile lor sunt la mare cautare.

Calvin Klein

Calvin Klein a devenit tot mai popular in ultimii ani, la mare cautare fiind piesele de lenjerie intima, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Piata costumelor de baie a fost cucerita de aceasta marca de lux, insa, nici hainele si nici accesoriile nu au fost neglijate. Brandul mai ofera produse accesibile, precum posete de dama si curele, dar si tricouri sau articole sport, treninguri, hanorace, pantaloni de jogging si colanti pentru fitness.

Levi’s

Unul dintre cele mai populare branduri in materie de jeans, Levi’s are articole atat pentru femei cat si pentru barbati. Completeaza cu tricouri, jachete, geci si veste din fas, dar si articole de incaltaminte. Produsele sunt, de asemenea, accesibile, iar colectiile se incadreaza in tendintele modei actuale. Marca Levi’s se adreseaza celor care prefera, in special, stilul smart casual. Mai exact, cei care pun o vesta casual de fas peste o camasa eleganta, o asorteaza cu o pereche de jeansi inchisi la culoare si poarta pantofi sport, de tipul sneakersilor.

Diesel

Diesel isi duce clientii intr-o zona ceva mai eleganta, insa, departe de ideea de costum si cravata. Stilul vestimentar duce spre smart-casual, insa, cu articole care ies in evidenta prin imprimeuri inedite, culori la moda si combinatii ceva mai extravagante. De exemplu, o jacheta din piele imprimata cu un vultur sau un tricou jumatate rosu, jumatate negru. Acestea sunt doar cateva dintre combinatiile ce ar defini marca de lux care, de asemenea, vine cu produse accesibile si de calitate pentru clientii sai.

Atunci cand iti alegi hainele, nu uita ca moda o fi ea moda, dar trebuie sa tii cont de propriile preferinte si de stilul tau. Ceea ce porti trebuie sa te faca sa te simti bine in pielea ta si sa-ti reflecte personalitatea, nu sa respecte, intru totul, tendintele modei. Pune-ti amprenta pe tinutele tale si pe felul in care combini articolele vestimentare si nu te sfii sa iesi din tipare.