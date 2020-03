6 aspecte pe care un barbat le uraste la o femeie

Specialistii de la OnlineDatingErfahrungen.com aduc in prim plan mai multe aspecte pe care un barbat le uraste la o femeie:

Dorinta de control a partenerei

Dorinta femeilor de a controla totul este primul si cel mai important aspect pe care un barbat il uraste la o femeie. Barbatii sunt persoane care au scapat de controlul mamei lor si cu siguranta nu isi doresc sa fie din nou dominati de o alta prezenta feminina. Modul autoritar de manifestare al celor mai multe femei, fac ca barbatii din viata lor sa caute portite pentru a obtine libertatea dorita.

Cicalit fiind, va raspunde asa cum ea nu isi doreste

Cicaleala este o problema majora in cuplu. Atunci cand ea repeta obsesiv ce o deranjeaza sau il bate la cap sa faca anumite lucruri, de cele mai multe ori raspunsul partenerului se va baza pe psihologie inversa, acesta ambitionandu-se sa nu faca ceea ce i se cere si sa ignore complet totul. O astfel de atitudine va genera explozii de nervi si conflicte aprinse.

Exagerarile si drama ii va suprima interesul

Femeile devin complet neinteresante si chiar deranjante pentru barbati in momentul in care fac o drama din ruperea unei unghii. De asemenea, sunt deranjati de faptul ca femeile au tendinta sa dramatizeze chiar si cele mai mici si nesemnificative intamplari. Un mic gest al lor se poate transforma intr-un conflict de proportii astronomice, atunci cand ei i se pare din senin ca nu i se acorda suficienta atentie, el nu tine minte detalii importante despre nuanta de roz preferata si culoarea de glitter dorita pe piesele vestimentare.

Gelozia nefondata il determina sa faca pasi in retragere

Femeile geloase sunt un dusman redutabil al barbatilor, in special atunci cand fundamentul este complet imaginar. In mod sigur nimeni nu isi doreste sa intre intr-un conflict in care ea scoate toate armele din dotare, de la lacrimi si pana la agresivitate, fara motiv.

Prea mult machiaj il pune pe fuga

Cu siguranta el nu isi doreste sa iasa pe strada cu un bibelou de portelan sau cu o masca. Barbatii prefera femeile cat mai naturale. Nu vor ca noaptea sa se indragosteasca de o printesa si sa se sperie a doua zi de o vrajitoare. Asta nu inseamna ca ea nu ar trebui sa se machieze deloc, insa pastrarea unei linii cat mai naturale si elegante este cea mai buna solutie.

Rivalitatea dintre femei ii clatina increderea in partenera

Oricat de straniu ar suna, pe barbati ii deranjeaza rivalitatea dintre femei si incapacitatea acestora de a isi face complimente reciproc. Avand atat de multe pe cap, cum ar fi tenul perfect, corpul bine proportionat, mii de sacose de haine si programari la salon, barbatii nu inteleg de ce femeile nu au capacitatea de a recunoaste ca exista si persoane mai frumoase decat ele si sunt deranjati de faptul ca partenera lor gaseste defecte oricarei femei cu care interactioneaza in mod amical, chiar si celor mai bune prietene ale sale.