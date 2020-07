In articol:

Sursa foto: https://pixabay.com/ro/photos/interviu-de-angajare-interviu-3410427/

Modul in care te prezinti la un interviu de angajare este decisiv pentru obtinerea jobului dorit, insa, nu tine totul doar de felul in care te imbraci si de raspunsurile tale la intrebarile angajatorului.

Desigur, si aceste aspecte sunt foarte importante, dar aici ne vom referi la intrebarile pe care le poti pune tu. Chiar daca sunt multe lucruri care te intereseaza, nu poti intreba chiar orice, pentru ca risti sa ruinezi totul.

De exemplu, nu este deloc indicat sa intrebi daca vei primi si bonuri de masa sau daca se lucreaza si in weekend, pentru ca vei face, din start, o impresie proasta, iar sansele de a obtine jobul scad considerabil. Ca sa nu faci astfel de gafe, iti sugeram cateva idei de intrebari, pe care le poti adresa atunci cand mergi la un interviu.

Intrebari despre potentialul loc de munca

Trebuie sa ii demonstrezi celui care te intervieveaza ca esti interesat de postul pentru care ai aplicat si despre taskurile pe care le vei avea de indeplinit. Astfel, poti intreba cum arata o zi obisnuita de lucru, in departamentul respectiv, care sunt proiectele la care vei lucra si care sunt cele care trebuie abordate cu prioritate. De asemenea, trebuie sa te arati interesat de echipa, de abilitatile de care e nevoie in colectiv si care sunt asteptarile de la tine, ca viitor angajat.

Intrebari despre formarea profesionala

Angajatorul va aprecia daca va vedea ca esti interesat sa inveti lucruri noi si sa te dezvolti profesional in cadrul companiei, asa ca unele intrebari trebuie sa vizeze si acest aspect. Intereseaza-te despre modul in care vei fi instruit, care sunt programele de formare profesionala in cadrul companiei si ce oportunitati de avansare vei avea.

Intrebari despre nivelul de performanta

Este important sa stii si ce se doreste de la tine pe termen scurt, mediu si lung, asa ca nu este deloc deplasat sa intrebi care sunt asteptarile angajatorului, in ceea ce te priveste, in urmatoarele 6 sau 12 luni. De asemenea, trebuie sa te interesezi si de criteriile de evaluare a performantei in cadrul companiei si cat de des sunt facute evaluarile angajatilor.

Intrebari despre colectiv

O alta categorie de intrebari pertinente in timpul unui interviu o constituie si cea referitoare la viitoarea echipa. Il poti ruga pe intervievator sa iti spuna, in cateva cuvinte, detaliile esentiale, apoi poti intreba cu cine vei colabora indeaproape, cui vei face raportarile, cine este liderul si care va fi rolul tau.

Intrebari despre companie

E bine sa te arati interesat si de activitatea companiei in intregul sau, cerand mai multe date despre infiintarea ei si istoricul pana la momentul prezent, despre produsele sau serviciile companiei, parteneri si clienti. Vei face o impresie mai buna daca vei dovedi ca stii deja cate ceva despre companie, dar doresti sa afli mai mult decat ai putut sa afli.

Intrebari adresate intervievatorului

Atunci cand atmosfera se mai destinde, poti trece la un set de intrebari adresate direct persoanei care te intervieveaza. Ai grija, totusi, sa nu fie intrebari foarte personale si sa nu lasi impresia ca vrei, cu orice pret, sa ii castigi simpatia. Astfel, poti intreba intervievatorul de cat timp lucreaza in companie, daca a mai lucrat si pe alt post sau de ce a ales firma cu pricina.

Daca ai deja un job dar vrei sa iti mai completezi veniturile, click aici pentru cele mai noi joburi part time, iar inainte de a merge la interviu recapituleaza aceste intrebari pe care poti sa le pui, pentru a-ti mari sansele de a obtine postul dorit.