Coronavirus afectează toate categoriile de vârstă. S-a răspândit informația că acest virus afectează doar pentru bătrânii și pentru persoanele care suferă de comorbidități, dar adevărul este altul. COVID-19 nu îi ocolește nici pe cei mici, iar dovada este numărul de pacienți minori care au ajuns pe mâinile medicilor din Iași în plină pandemie.

„Ideea aceasta, că populația tânără nu este afectată, este un mit. În spitalul nostru am îngrijit până acum 66 de copii dintr-un total de 1.150 de pacienți. Patru cazuri de copii sub un an, între 1 an și 4 ani au fost 13 cazuri, iar între 5 și 17 ani au fost 49 de cazuri”, a declarat Florin Roșu, șeful secției de Anestezie și Terpapie Intensivă de la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași.

Coronavirus. Copiii nu fac forme la fel de grave ca bătrânii

Din fericire, mulți dintre pacienții mai tineri fac forme mult mai ușoare ale bolii după ce se infectează cu coronavirus.

„Asta a fost o binecuvântare din partea marelui arhitect al Universului. Dar SARS-CoV-2 nu ocolește copiii. Copiii dezvoltă COVID-19, fac forme ușoare, deocamdată, nu știm exact ce ne rezervă viitorul. Pentru că virusurile pot dezvolta, la un moment dat, alte tulpini”, a avertizat medicul Florin Roșu, care crede că părinții ar trebui să fie în continuare foarte vigilenți și să-și păzească fiii de o posibilă infectare cu virusul care a speriat toată planeta.