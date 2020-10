Cantareata Lora a trecut prin mari probleme de sănătate

În 2013, artista a trecut printr-o perioadă mai puțin fericită, când a fost suspectă de cancer. La vremea respectivă, Lora a luat cu asalt clinicile din România, dar și cele din străinătate, unde și-a făcut diverse controale, perioadă în care a stat cu sufletul la gură. Vestea îngrozitoare a șocat-o pe Lora, fapt pentru care a acceptat să povestească trauma prin care a trecut abia după ce a ieșit rezultatul biopsiei.

In articol:

„A venit rezultatul biopsiei. Este bine, slavă Domnului. Grea aşteptare! Vă mulţumesc că nu m-aţi lasat singură. N-am crezut că o să trăiesc ziua în care să plâng de fericire că nu am cancer. Vă rog din suflet să vă faceti analizele măcar o dată pe an. Nu vă neglijaţi sănătatea”, scria atunci artista pe Facebook.

Cantareata Lora este una dintre cele mai apreciate artiste din România

La vremea respectivă, Lora a ajuns la o clinică din Turcia, pentru investigații amănunțite, asta după ce, Eva Pavel, un consilier medical renumit, i-a întins o mână de ajutor.

Lora: "Credeam că problemele mele de sănătate sunt mult mai grave decât au fost, de fapt"

“Toţi avem în viață perioade în care simţim că nu mai putem şi nu ştim încotro s-o apucăm. În aceste momente e bine să avem lângă noi oameni de încredere, care ne dau energie şi putere. A existat un astfel de moment şi pentru mine, unul de cumpănă, când credeam că problemele mele de sănătate sunt mult mai grave decât au fost, de fapt. Atunci am cunoscut-o pe Eva Pavel, o profesionistă, un om cu suflet uriaş, care a rezonat imediat cu nevoile mele şi nu a ezitat să mă ajute să găsesc cele mai bune soluţii. Împreună am analizat toate opţiunile de tratament şi am ales varianta care mi s-a potrivit. Atunci am conştientizat cât de important e omul de legătură dintre pacient şi doctor, omul care, practic, preia totul pentru ca tu să fii bine, liniştit, să ai mintea limpede şi să te poți concentra pe sănătatea ta. Acum sunt bine, iar acest lucru i se datorează şi Evei”, a povestit Lora, în presă, în urmă cu câțiva ani.

Lora a trecut cu bine peste cumpăna din viața ei, însă nu uită cine a ajutat-o în momentele în care efectiv nu știa încotro să o apuce. Mai mult, îndrăgita artistă merge frecvent la controale și analize și are grijă de sănătatea ei mai mult ca oricând.

De 10 ani, Eva Pavel însă trece zilnic prin astfel de momente critice cu pacienții români și nu numai, pe care îi ajută să ajungă la spitalele din străinătate atunci când aceștia își doresc o a două părere.

“Rolul meu de consilier medical este de a facilita accesul românilor la serviciile medicale ale spitalelor din străinătate. Serviciile mele de consiliere nu generează costuri suplimentare pentru români. Cu sau fără mine, un român plătește la spital aceeași sumă pentru investigații sau tratamente. Rolul meu este de a-i ajuta pe români să primească opinii medicale gratuite, să aibă acces la medici de top în medicina modernă, să obțină programări într-un timp foarte scurt la acești profesori și la centre medicale de excelentă existențe în străinătate. Reprezint în România o serie de spitale ce acoperă nevoile românilor, iar scopul meu este de a-i ajuta pe toți cei care au nevoie de suport într-o perioadă grea a vieții lor”, spune Eva.

Eva Pavel este consilier medical și ajută românii cu probleme de sănătate să se trateze în străinătate

Din păcate însă, în ultima perioadă, se pare că din ce în ce mai mulți români iau legătură cu Eva pentru a-i ajuta cu o a două părere în ceea ce privește problemele lor medicale, oncologice, în special.

“Din păcate, în ultimul an, numărul românilor care accesează serviciile secțiilor de oncologie, a crescut. Numărul cazurilor de copii care merg la tratamentele cu celule stem este foarte crescut în ultimul an. La fel de solicitată este și secția de cardiologie, dar și secția de ginecologie sau ortopedie. Oamenii apelează la mine când ajung în pragul disperării. Sunt foarte puțini români care aleg să plece în străinătate pentru prevenție ”, mai spune Eva Pavel.