8 aprilie 2020, Super Luna, cea mai stralucitoare luna plina a anului

In articol:

La aceasta data, astrul ceresc se va afla mai aproape de Terra decat de obicei.

Supranumita Luna roz, fara vreo legatura cu culoarea ei, va fi in zodia Balantei si va aduce cu ea consecinte mai putin placute: afectiuni ale rinichilor, uretrei, vezicii urinare precum si boli de piele.

Cum te influenteaza Luna Roz

Super Luna de pe 8 aprilie reprezinta un moment cu puternic impact emotional. Luna Plina scoate la iveala gandurile cele mai ascunse. E o perioada intensa, in care vei avea revelatii si vei incepe sa faci schimbari majore.

Luna Roz va fi vizibila pe cer pe 8 aprilie la ora Romaniei 5.36. Va fi o luna plina mare si stralucitoare. Citeste aici horoscopul saptamanii 6-12 aprilie. Luna Plina in Balanta aduce schimbari

In cultura indienilor din America a fost botezata Luna Roz datorita faptului ca aparitia ei, in luna aprilie, coincidea cu momentul in care campurile se umpleau de flori salbatice de culoare roz, o nuanta a renasterii.

8 aprilie 2020 Super Luna

Pe 8 aprilie 2020 Super Luna aduce cu ea multe schimbari. Marcheaza o perioada a modificarilor si a renasterii. Unii isi vor schimba obiectivele profesionale, altii vor face modificari in viata personala. Important este sa facem o analiza atenta si sa incercam sa restabilim echilibrul in viata noastra, acolo unde lipseste.

Citeste si: Cei mai pacatosi barbati din horoscop. Top 3 zodii pacatoase

Citeste si: Horoscopul lunii aprilie. Capricornul are probleme la locul de munca, Varsatorul face curatenie printre prieteni

Citeste si: Astrologii au decis: iată care e cea mai puternică zodie

E momentul sa iti lasi imaginatia sa zburde, sa te cauti si mai ales sa te regasesti, sa te reinventezi, sa incerci sa actionezi pentru binele tau si al celor de langa tine.

Luna Plina in Balanta este si despre regasirea increderii in propria persoana, in ceea ce esti si ce poti sa obtii.