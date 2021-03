8 Martie, poezii şi citate de Ziua Femeii. Vezi care sunt cele mai frumoase poezii despre mame şi iubite

In articol:

8 Martie, poezii şi citate de Ziua Femeii. Vezi care sunt cele mai frumoase poezii despre mame, bunici, iubite, dar şi soţii, pe care i le poţi recita femeii din viaţa ta pe 8 Martie 2021.

8 martie este Ziua internaţională a Femeii, celebrată la 8 martie în ţări din lumea întreagă, serbează curajul și puterea femeilor care au jucat un rol extraordinar în istoria ţărilor şi comunităţilor lor.

8 Martie, poezii despre mame

Mama – Nicolae Labiș

N-am mai trecut de mult prin sat și-mi spune

Un om ce de pe-acasă a venit

Cum c-a-nflorit la noi mălinul

Și c-ai albit, mamuca, ai albit.

Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnavă.

Eu nu știu cum să cred atâtea vești,

Când din scrisori eu văd precum matale

Din zi în zi mereu întinerești.

M-a crescut mama în poală – Nina Casian

M-a crescut mama în poală

De la leagăn pân’ la școală.

Zile-ntregi și nopți de-a rândul

Mi-a vegheat somnul și gândul.

M-a-nvățat să gânguresc,

Să zic mama, să zâmbesc.

M-a-nvățat apoi prin casă

Primii pași până la masă.

M-a-nvățat să nu m-alint

M-a-nvățat să nu mint,

Să nu știu ce este frica,

Toate m-a-nvățat mămica.

Mamă bună, mama dragă,

Te-oi iubi o viață-ntreagă

Pentru tot ce ai făcut,

Pentru că tu m-ai crescut!

Mamă de departe – Nichifor Crainic

Lângă lacul larg-înfiorat şi pal,

Te-am văzut în toamnă rămânând pe mal,

Profilată trist pe cerul sângeriu,

Printre foi căzute prea de timpuriu,

Cu năframa-n care căutai să-ngropi

Sfâşiatul suflet risipit în stropi,

Mamă de departe.

Şi de-atunci mereu

Lacrimile tale cad în gândul meu:

Frunze veştejite peste lacul pal

Turburându-i veşnic sfărâmatul val.

Ochii mamei

Sus pe cer sunt multe stele

Pe pământ sunt floricele

Dar niciuna dintre ele

Nu-s ca ochii mamei mele.

De ziua ta mămico

De ziua ta, mămico

În dar ţi-am adus inima

Şi crede-mă, mămico,

Un dar mai frumos nu se putea.

Am vrut să-ţi culeg o floare,

Un mic ghiocel frumos,

Dar până la urmă moare

Şi cui e de folos?

De ziua ta, mămico

În dar ţi-am adus inima

Şi crede-mă, mămico,

Un dar mai frumos nu se putea.

Am vrut să-ţi culeg steluţe,

Să-ţi fac un frumos colier,

Dar cine nu ştie oare

Că în zori steluţele pier?

De ziua ta, mămico

În dar ţi-am adus inima

Şi crede-mă, mămico,

Un dar mai frumos nu se putea.

Am vrut să-ţi culeg o rază

De soare, să-ţi prind în păr,

Dar tu străluceşti mai tare

De dragoste şi dor.

8 Martie, poezii despre femei

Femeie frumoasă- Ovidiu Scridon

Zâmbet minunat,

privire duioasă,

atingere lină,

femeie frumoasă.

Buze fierbinţi,

piele mătasă,

chip fascinant,

femeie frumoasă.

Tandre mângâieri,

vorbă aleasă,

suav sărut,

femeie frumoasă.

Parfum de femeie- Silvia Filip

Parfum de femeie cu gust de frezie plăpândă

Coboară în umeri de dorinţe

Agitaţi de poveri.

Parfum de femeie, gust de mentă revigorantă,

Coboară în coapse fierbinţi

Căptuşite cu mângâieri.

Parfum de femeie cu gust de zmeură dezgheţată,

Coboară în degetele alintate.

Parfum de femeie cu gust de cuişoare

Coboară în plete brune scăldate...

Femeie- Floarea Cărbune

Femeie,

Cu trupul alb şi fin,

Cu delicat parfum de crin,

În fiecare clipă mă stârneşti,

Şi carnea-mi răscoleşti adânc

Cu voluptate, foc şi gheaţă.

Femeie,

Trupul tău e fructul interzis,

Şi-n faţa lui

Cad în genunchi şi murmur:

"Pot lumi să piară,

Şi munţi să se scufunde,

Tu Dumnezeu îmi eşti: Început/Sfârşitul!"

Femeie,

În faţa ta... mă plec.

Să iubeşti o femeie- Adi Conţu

Să iubeşti o femeie, ce magnific, ce chin!

Te ridică spre ceruri, te preface-n suspin,

Dar ce dulce e chinul, cât de mult îl doreşti,

O femeie e arta de a şti să iubeşti

Să iubeşti o femeie... te iubeşte mai mult!

E tăcerea firavă, e al vieţii tumult

E miracolul veşnic ce te face să crezi,

O femeie-i lumină, doar încearcă să vezi

Dar la fel e-ntuneric dacă dragostea-i stingi,

E, o lacrimă caldă, ce pe-obraz o atingi,

Este dansul iubirii, fără ea nu ar fi,

Decât paşi înnodaţi într-un ritm ce nu-l ştii

Să iubeşti o femeie, tot ce poate fi sfânt,

Este lună, e soare, dar aici, pe pământ

Are cheia spre mâine dar şi cheia spre ieri,

Să iubeşti o femeie... să exişti... să mai speri

Femeie- Monica Trif

te simţi în noaptea neagră o femeie

vorbeşti, asculţi şi simţi acea scânteie

în piept, când te priveşte ca femeie

şi-ţi deschizi braţul larg, şi-l laşi

la pieptul tău să steie...

şi te înalţi plutind

pe cerul plin de curcubeie

încet, încet, începe bluza să-ţi descheie

nu spui nimic, şi-l laşi

din vinul dragostei să beie

şi nu găseşti cuvinte să se-ncheie

decât să spui că eşti femeie

8 Martie, citate despre mame

O mamă bună este o cinste pentru familie, o icoană pentru copii și-o comoară pentru bărbat. Fer. Ieronim

Mama este cel mai apropiat prieten pe care îl avem atunci când încercările, grele și surprinzătoare, cad asupra noastră; când nenorocirile iau locul prosperității; când prietenii care s-au bucurat alături de noi, în momentele strălucirii noastre, ne părăsesc în clipa în care problemele ne copleșesc, numai ea rămâne lângă noi și se străduiește prin bunătatea sfaturilor și învățămintelor ei să risipească norii întunecați, făcând ca pacea să se reîntoarcă în inimile noastre. Washington Irving

Ruga mamei apără de orice primejdie, pe apă, în aer și pe uscat. Gogol

Nu există nici floare, nici mama urâtă. Grigore Vieru

Ce minunat este că pot vorbi cu ea despre orice, că pot să mă destăinui și să râdem împreună, că o înțeleg și mă înțelege că nimeni altcineva din întreaga lume! Anne MORROW

Mama mea mi-a spus: Dacă ești un soldat, vei deveni un general. Dacă ești un călugăr, vei deveni preot. În schimb, am fost pictor și am devenit Picasso. Pablo Picasso

Mama a fost prima mea întâlnire cu un înger. Neale Donald Walsch

Mama este numele pentru Dumnezeu de pe buzele și din inimile copiilor. William Makepeace Thackeray

Mâna care mișcă leagănul este mâna care conduce lumea. William Ross Wallace

Atunci când există o mamă în casa lucrurile merg bine. Amos Bronson Alcott

Nu cărțile cresc oameni, ci mamele. August Strindberg

Pentru mame nu există spațiu: o adevărată mamă presimte și-și vede copilul de la un pol al pământului la altul. Honore de Balzac

Brațele mamei sunt făcute din tandrețe și copiii dorm foarte strâns în ele. Victor Hugo

Când râdea mamă, cu râsul ei la fel de încântător precum îi era chipul, totul în jur se umplea de frumusețe și de strălucire. Lev Tolstoi

E o minune că, dintre toate mamele din lume, tu ești mama mea! Charlotte Gray

Numai o mamă știe ce înseamnă a iubi și-a fi fericit. Chamisso

Bunăstarea unui cămin nu depinde de bogăție sau de confort, de frumusețe sau de lux. Totul depinde de Mamă. G. W. E. Russell

Mama mea crede că eu sunt cel mai bun. Și am fost crescut crezând ce îmi spune mama. Diego Maradona

Dragostea unei mame este un abis adânc la capătul căruia vei găsi întotdeauna iertarea Honore de Balzac

Ce altceva sunt madonele lui Rafael decât umbra dragostei de mamă, fixată într-o schiță permanentă pentru totdeauna? Thomas Wentworth Higginson

De la moartea bietei mele mame, nu mai poate fi nenorocire pentru mine. H. de Balzac

La muncă, te gândești la copiii pe care i-ai lăsat acasă. Acasă, te gândești la munca lăsată neterminată. O astfel de luptă are loc în continuu în tine. Inima ta este dată cu chirie. Golda Meir

Râde când rad, plânge când plâng, respiră când respir. Tot ce pot să spun este că trăiește pentru mine și că trăiesc pentru ea. Josephides Panayota

Mamă! Niciuna din năzuințele tale nu este atât de curată, de sfântă, de binecuvântată ca aceea de a-ți crește copiii spre slava lui Dumnezeu!

Cele mai dulci sunete dăruite muritorilor sunt Mama, Acasă și Paradis William Goldsmith Brown

Starea naturală a maternității este altruismul. Atunci când devii mamă, nu mai ești centrul universului tău. Cedezi acest loc copiiilor tăi. Jessica Lânge

Adevărata mama nu este cea care-i dă viața copilului, ci bună creștere. Sfântul Ioan Gură de Aur

Mi-ar fi rușine să întreb pe maică-mea dacă-i româncă sau nu. Grigore Vieru

Unele mame sunt pupăcioase, altele sunt certărețe, dar dragostea rămâne aceeași, iar cele mai multe mame te sărută și te ceartă în același timp. Pearl S. Buck

Mamele au o vârstă unică, nu există mame tinere, mame bătrâne, mame frumoase sau urâte. Există doar mame. Alba de Cespedes

A spus cineva: Fiecare cuvânt al mamei mele este că o liră de aur!

Există un singur copil frumos în lume, iar el aparține fiecărei mame. Proverb chinezesc

O mamă nu este o persoană pe care să te sprijini, ci o persoană care face sprijinul nenecesar. Dorothy Canfield Fisher

Maternitatea este patriotismul femeilor. Alex. DUMAS – FIUL

Nu mai există în lumea întreagă un alt izvor atât de adânc de dragoste statornică, puternică și nepieritoare decât acela din inima mamei. Felicia Hemans

Maternitatea are un efect foarte umanizant. Totul ajunge să se reducă la esențial. Meryl Streep

Mama pentru-al ei copil are scumpe dezmierdări, are inima cu ochi, are ochi cu sărutări. Sofocle

Inima unei mame este un adânc, în străfundul căruia se găsește totdeauna iertare. H. de Balzac

O mamă bună prețuiește cât o sută de învățători. H. Spencer, sursa booknation.ro.

8 Martie, citate despre femei

Exista o vreme când bărbaţii gândeau că era sexy să aibă o nevastă casnică care să-i aştepte să vină de la muncă în papucii ei dar, în societatea modernă, cred că o femeie independentă este şi mai sexy. Kat Graham

Orice bărbat însurat știe de ce un taifun nu poate purta decât numele unei femei. Arthur Buchwald

Femeia: cea mai albastră rană din câte omenirea a îndurat oricând. Vasile Ghica

Femeile sunt creaturi menite sa fie iubite, nu intelese. Oscar Wilde

Vântul cugetă: pădurea e totuși femeie, indiferent dincotro bat, ea trebuie să freamăte. Valeriu Butulescu

Un bărbat poate fi fericit cu orice femeie, atâta timp cât nu o iubește. Oscar Wilde

De îndată ce este făcută egală cu un bărbat, femeia devine superioară lui. Socrate

Dorinţa unei femei e să se mărite cat mai curând cu putință, iar a unui bărbat sa stea neînsurat cât mai mult posibil. George Bernard Shaw

Circ, un loc în care caii, poneii și elefanții pot vedea bărbați, femei și copii care se comportă prostește. Ambrose Bierce

O femeie lumească este dornică să îşi arate formele, trupul, indiferent dacă merge, stă în picioare, este aşezată sau doarme. Chiar şi atunci când este reprezentată într-o pictură, îşi doreşte să captiveze cu farmecul şi frumuseţea sa şi, în acest fel, să înrobească bărbaţii, să le rapesca tăria inimii. Buddha

Sub aripile femeii vei găsi întotdeauna refugiu.

Femeia este o rază a lui Dumnezeu. Ea nu trebuie să fie iubită pământeşte: ea este creativă, şi nu creată. Rumi

Când femeile nu mai știu ce să facă, se dezbracă, şi acest lucru e probabil singurul bun pe care il pot face. Samuel Beckett

Chiar dacă bărbații ar putea să înțeleagă femeile, tot nu le-ar veni să creadă. – Rupert Hughes

Cerul nu poate avea mai multe taine decât poate avea o femeie frumoasă. Vasile Ghica

Traducerea este asemeni unei femei. Dacă este frumoasă, nu este credincioasă. Dacă este credincioasă, cu siguranţă nu este frumoasă. Evgheni Evtuşenko

Indiferent cum arată o femeie, dacă este increzatoare în ea însăşi, este sexy. Paris Hilton

Unul din cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat vreodată este că sunt femeie. În acest fel ar trebui să simtă toate femeile. Marilyn Monroe

O femeie își poartă lacrimile asemeni bijuteriilor. Anonim

Aș prefera să fiu o femeie decât un bărbat. Femeile pot să plângă, pot să poarte haine drăguțe și sunt primele salvate în cazul în care un vas se scufundă. Gilda Radner

Bărbații vor să fie prima dragoste pentru femei, în timp ce femeile vor să fie ultima dragoste pentru bărbați – Oscar Wilde

O soţie ideală este orice femeie care are un soţ ideal. Booth Tarkington

Of, femeile aste sunt imposibile! Poetul a avut dreptate: Nu poți trăi cu ele, dar nu poți trăi nici fără ele! Aristophanes

O femeie înţeleaptă nu doreşte să fie inamicul cuiva; o femeie înţeleaptă refuză să fie victima cuiva. Maya Angelou

Este curios cum umerii unei femei pot părea de stâncă pentru un bărbat. Anonim

Nu cred că dușmanul femeii este bărbatul, poate avocatul ei e. Shana Alexander

Nu fi o femeie ce are nevoie de un bărbat. Fii o femeie de care un bărbat are nevoie.

Femeia învinge tot, apoi plânge.

Primul veșmânt al femeii a fost frumusețea. Vasile Ghica

Femeile ne iubesc pentru defectele noastre, dacă avem destule, ele ne vor ierta totul, chiar şi uriașele noastre intelecte. Oscar Wilde

Femeia e precum vinul, cât timp e dulce, nu te-amețește. Valeriu Butulescu

Când o femeie își contureaza buzele, este ca și cind un soldat isi curăţă mitraliera. Bob Hope

Hoții îți cer banii sau viața; femeile le vor pe amândouă. – Samuel Butler

Exista femei cărora nu le place să facă să sufere mai mulţi bărbați în același timp, aşa că preferă să se dedice unuia singur: acestea sunt femeile fidele. Alfred Capus

Cheia către inima unei femei este un dar neașteptat, într-un moment neașteptat. Edward A. Murphy

O femeie poate să țină un singur secret: vârsta ei. Voltaire

Pe drumurile nesigure acordam întâietate femeilor. Valeriu Butulescu

Natural, există vremuri când fiecare femeie pare să fie flatată, tinde să simtă că este cea mai importantă în lumea cuiva. Numai un bărbat poate să-i dea această impresie. Marilyn Monroe

Rochiile tale trebuie să fie îndeajuns de strâmte pentru a arăta că eşti o femeie, şi destul de largi pentru a demonstra că eşti o lady. Edith Head

Femeile tratează în special rănile provocate de ele. Jacques Marchand

Îl iubesc mai mult pe Mickey Mouse decât pe orice femeie pe care am cunoscut-o. Walt Disney

Nicio femeie nu dorește să fie purtată de un bărbat; ea doar vrea ca el să vrea să o facă. Elizabeth Peters

Nu există durere mai nimicitoare pentru sufletul unei femei decât aceea de a se fi dăruit întreagă, trup şi suflet unui bărbat nedemn de iubirea ei. Stefan Zweig

Când o femeie afirmă că nu şi-a înșelat niciodată soțul este greu de înțeles dacă o spune cu mândrie sau cu regret. Vasile Ghica

Foarte greu de descifrat: metafora modernă şi femeia dintotdeauna. Vasile Ghica

Un bărbat diplomat este unul care îşi aminteşte mereu ziua de naştere a unei femei, dar nu îşi aduce aminte niciodată vârsta ei. Robert Frost, sursa booknation.ro.

