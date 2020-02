8 parfumuri accesibile care persista la fel de mult ca cele scumpe

Ce iti doresti de la un parfum? Sa aiba o aroma complexa, care te reprezinta, sa iti dea incredere si sa persiste pe piele toata ziua, astfel incat sa ramai invaluita in aroma aceea irezistibila, care iti da o stare de bine.

Ai putea crede ca e complicat sa gasesti un astfel de parfum la preturi avantajoase, insa nu e imposibil. Am facut o lista cu cele mai bune parfumuri care nu te lasa leftera!

1. Victoria’s Secret Coconut Passion

Este cel mai special ca aroma, dar si cel mai persistent din gama lor de parfumuri. Are o aroma calda, care te imbratiseaza si te duce intr-o vocanta fara sfarsit. Amestecul senzual de vanilie, cocos si crini te invaluie intr-o stare de bine ce dureaza toata ziua. Desi este un spray de corp si nu o apa de parfum, rezista foarte bine pe orice tip de piele.

2. Davidoff Cool Water

Am purtat acest parfum veri la rand si ador aroma lui fresh, care ma trezeste la viata si ma energizeaza! Este ca o sesiune de inot in ocean, o evadare racoritoare din canicula sufocanta. Printre notele de varf se numara cele de ananas, coacaze negre, lamaie, lotus, pepene galben, in timp ce dulceata subtila este data de notele de miere, nufar, paducel si lotus. Un parfum proaspat si totusi senzual, perfect pentru zi!

