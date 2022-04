„A bătut-o destul de rău” Fosta iubită a lui Tristan Tate, declarații despre cât de violent este bărbatul și cum racolează tinerele

In articol:

Fosta iubită a lui Tate a dezvăluit ce comportament are bărbatul față de femei, cum le racola și cum ajungeau să lucreze pentru el. Tristan Tate a atras din nou aenția presei după ce, în urmă cu doar câteva zile, două tinere ar fi fost sechestrate, iar una dintre ele și-a anunțat iubitul că a fost dusă cu forța în casa bărbatului pentru a fi traficate sexual, ulterior acesta a alertat atoritățile.

Tânăra a povestit cum a ajuns să se intre în anturaj cu Tristan Tate și cum obișnuiește bărbatul să racoleze tinerele. Bărbatul ar avea deja o iubită de 7 ani, însă aceasta i-ar permite orice.

Tristan Tate a abordat-o pe fosta sa iubită pe facebook și au vorbit pentru prima dată în 2018. Tinder-ul este o altă aplicație pe care o folosește foarte des pentru a aborda tinerele.

„Eu cu Tristan Tate m-am cunoscut pe Facebook, în 2018, el m-a abordat. El folosea Tinder și încă-l folosește pentru a aborda fetele. El are iubită de vreo șapte ani, care-i permite totul. Care lucrează pentru el, îi face bani. Tuturor fetelor le spune că iubita lui e angajata lui și că nu are nicio treabă cu ea”, declară ea.

Tristan Tate, violent din cauza alcoolului

Tristan Tate ar avea un comportament violent față de femei, ieșind la iveală mai ales când se află sub influența alcoolului. Se pare că nici fratele lui nu este cu mult diferit, pentru că despre acesta a declarat că fost destul de violent cu o altă tânără, pe care ulterior a pus-o să spună că nu ar fi adevărat că a a gresat-o fizic.

„La început a fost vorba de relație, nu a fost vorba de muncă. La început e drăguț, cred că așa e cu toate fetele. După aceea se vede adevărata lui față. Are un comportament destul de violent. Nu a fost neapărat violent cu mine, cât cu persoanele din jurul lui. Abuzează de alcool și devine violent. Nu a dat în mine sau ceva…

Nu știu vreun caz în care Tristan să fi lovit fetele care lucrează pentru el. Știu doar de fratele lui că a lovit o fată, destul de rău. A filmat-o și după a pus-o să spună că e vrăjeală, dar a bătut-o destul de rău ”, a zis aceasta.

Maria Cătălina a spus că, după ce s-a despărțit de el, și-a dorit să lucreze pentru el, așa că la cotactat, însă nici această experiență nu a fost una plăcută, pentru că bărbatul a refuzat să o plătească. După două săptămâni în care a lucrat pentru el, cei doi s-au certat pentru că tânăra a vrut să încheie programul mai devreme, iar Tristan nu a fost de acord. Fosta iubită a lui Tate a mai spus că obișnuiește să fie foarte strict atunci când vine vorba de muncă și nu-i place atunci când fetele nu respectă regulile.

„După ce ne-am despărțit l-am contactat pentru că voiam să lucrez pentru el. Eu, înainte să lucrez pentru el, am făcut videochat în altă parte și-mi tot dădea mesaje și mă întreba de ce nu lucrez pentru el”, a spus aceasta.

„În cele din urmă, am lucrat pentru el două săptămâni în care nu am fost plătită. Nu am făcut la el în casă! El racolează, oarecum, fetele le pune într-o casă, separat de el, le spune că sunt împreună cu el și le pune într-o casă în care să lucreze! Eu aveam o casă în «American Village», unde stăteam singură.

El e super strict! Ne-am certat pentru că eu am vrut să ies mai devreme de la muncă și el a început să facă crize că am ieșit și a început să mă acuze că am făcut nu știu ce cu nu știu cine … A făcut o criză și mi-a zis să plec. I-am zis «OK, dar tu să mă plătești pentru cât am muncit!» Bine, nu am mai văzut banii ăia. Erau cam o mie și ceva. Nu făcusem foarte mult, dar gestul în sine m-a deranjat! După aceea, ne mai certam din când în când pentru că-mi făcea plăcere să-l enervez până mă bloca”, a adăugat fosta iubită a lui Tristan Tate.