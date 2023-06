„A fost cel mai cringe moment” Andreea Marin nu a crezut că i se va întâmpla una ca asta în direct. Gestul stânjenitor pe care fostul coleg al Adelei Popescu l-a făcut față de ea în emisiune. Nu a știut cum să reacționeze

In articol:

Adela Popescu s-a aflat timp de mai mulți ani la cârma unei emisiuni foarte urmărite și i-a avut colegi de platou o perioadă pe Shurubel și pe Bogdan Ciudoiu. Soția lui Radu Vâlcan a decis să se retragă din televiziune, iar cei doi băieți au primit-o cu brațele deschise pe noua lor colegă, Lili Sandu. După ce a petrecut o perioadă îndelungată fiind co-prezentatorul Adelei Popescu dar și al lui Lili Sandu, Shurubel a povestit o întâmplare stânjenitoare dintre el și Andreea

Marin, care a avut loc într-o ediție mai veche a emisiunii.

Andreea Marin a fost invitată de mai multe ori la emisiunea în care Shurubel este co-prezentator. Pe vremea când Adela Popescu încă făcea parte din format, „Zâna Surprizelor” a avut parte de un gest mai puțin plăcut, chiar în direct. Shurubel a povestit într-un interviu că, într-una dintre edițiile emisiunii, a fost desemnat să îi ofere un buchet de flori Andreei. Cuprins de emoții, bărbatul nu a știut cum să reacționeze atunci când fosta prezentatoare TV a vrut să îl pupe pe obraz în semn de mulțumire, iar acesta i-a oferit în schimb, urechea sa.

„Eu am avut să-i dau flori Andreei Marin. Eu nu știam să îi dau flori. Eu trebuia să îi dau cumva, în capul meu. Eu cum mă întorc? Că e camera acolo… Cum stai, cum faci? A fost cel mai cringe moment ever. Ea era pe o canapea, avea interviul cu Adela. Mi-a zis producătoarea în cască să merg să îi dau flori Andreei. M-am ridicat și zic: Andreea, pentru tine. În momentul ăla se ridică. Și cum fac? Și se ridică, și vine spre mine. A venit cumva să ne pupăm. Nu cred! Da` cum ne pupăm? Nu, cred că vrea să ne îmbrățișăm. Și m-am dus pe îmbrățișare, ea a venit să ne pupăm și… M-a pupat în ureche. După aia, mulțumesc, și a plecat. Măi, zici că am fost curier”, a povestit Shurubel în podcast-ul lui Jorge.

Viața de co-prezentator are și minusurile ei

Alături de Shurubel, la podcast a fost invitat și colegul său de platou, Bogdan Ciudoiu. Tânărul a povestit că munca în televiziune nu este atât de ușoară precum pare, iar persoanelor fără experiență le este dificil să se relaxeze în fața camerelor. În plus, aceștia au parte și de comentarii răutăcioase din partea oamenilor care îi privesc și le taxează orice greșeală.

„Lumea te judecă din secunda unu și are dreptul s-o facă. E atât de dificil să ajungi la zen-ul ăla. Ăla e un zen pe care nu poți să-l fake-uiești în niciun fel. Îți ia jumătate de an. Cine are răbdare jumătate de an cu tine?”, a declarat Bogdan Ciudoiu.

