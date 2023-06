„E prea la capătul pământului” Ce spune Răzvan Fodor despre distanța dintre el și soția sa, atunci când Irina Fodor este plecată din țară, la fimări

In articol:

Răzvan Fodor este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din țara noastră. Se poate declara de departe un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. Pe plan profesional se poate lăuda cu o carieră de succes pentru care a muncit foarte mult, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte, printre care și filmul de comedie „Retreat Vama Veche”.

Pe plan personal, Răzvan Fodor trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soția sa, Irina Fodor. Se pare că cei doi au descoperit secretul fericirii și se iubesc la fel de mult ca în prima zi. Sunt căsătoriți de aproape 13 ani, iar cei doi au împreună și o fiică, pe nume Diana.

Răzvan și Irina Fodor [Sursa foto: Facebook]

Răzvan Fodor, un soț și un tată extrem de grijuliu

Răzvan și Irina Fodor sunt două persoane extrem de ocupate, motiv pentru care nu petrec la fel de mult timp împreună pe cât și-ar dori. Așa s-a întâmplat și de această dată, întrucât Irina Fodor este plecată la filmările unui show TV, pe alt continent. În tot acest timp, soțul său se ocupă atât de casă și de educația fiicei lor, cât și de cariera sa.

Chiar dacă soția sa se va întoarce abia la finalul lunii iulie, pare că Răzvan Fodor are totul sub control. Are grijă ca Dianei să nu îi lipsească nimic, o ajută întotdeauna și gătește cele mai bune preparate pentru ea. Mai mult decât atât, îndrăgitul artist spune că ține mereu legătura cu prezentatoare TV, însă nu o poate vizita din cauza distanței foarte mari.

„Am de așteptat, undeva la sfârșitul lunii iulie de-abia se întoarce și până atunci eu am în grijă copilul, cățelul, purcelul, casa, mâncarea, educația, niște meditații și tot așa. Mă descurc și fii-mea deja e un pic mai mare, adică își face și ea foarte multe lucruri singură la 12 ani, dar, na, trebuie să o supraveghez… Cu Irina vorbesc în fiecare zi în funcție de fusul orar care este între noi. E prea la capătul pământului ca să o vizitez și nu am de ce pentru că ei acolo filmează, nu e distracție”, a mărturisit Răzvan Fodor pentru click.ro.

Citește și: Irina Fodor, prinsă în mijlocul unui cutremur de 6,6 în Columbia! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp: „Așa întâmpinare”

Ce planuri au cei doi soți pentru vară?

Răzvan Fodor așteaptă cu nerăbdare să o revadă pe Irina Fodor. De asemenea, cei doi și-au făcut deja planuri pentru vacanța de vară, astfel încât vor pleca într-o excursie cu barca alături de prietenii lor foarte buni, Adela Popescu și Radu Vâlcan. Mai mult decât atât, acesta a făcut și o glumă, spunând că îi va învăța pe toți să se distreze în stilul „Fodor style”.

Citește și: „Avem un an de zile în care am fost departe unul de altul” Ce a recunoscut Răzvan Fodor, după plecarea Irinei în America! Ce se întâmplă, de fapt, în mariajul lor

„Imediat după ce terminăm filmul și când se întoarce și Irina la sfârșitul lui iulie, plecăm cu barca cu Popeasca și cu Vâlcan. Pentru ei e pentru prima oară, eu am fost deja de 7 ori și i-am atras în povestea asta, așa că anul ăsta își lasă copiii acasă și vin cu noi, ca să îi distrez eu în stilul "Fodor style", a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.