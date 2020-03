Românii vor putea cumpăra măști de producție românească

În maximum două săptămâni, românii vor putea cumpăra măști medicale de producție românească, a anunțat ministrul Economiei, Virgil Popescu, în ședința de Guvern de luni.

Acesta a spus, totodată, că antreprenorii au răspuns prompt apelului autorităților pentru susținerea situației de criză cu care ne confruntăm cu materiale și aparate.

„Ieri a fost pusa in functiune prima linie de productie in Maramures, capacitatea este de 150 de mii de masti pe zi. Au ajuns azi deja la o productie de 110-120 de mii, în câteva zile vor ajunge la o productie normala (150 de mii - n.red) . Masinile din etapa a doua, cele doua masini care produc aceeasi calitate de masti si a treia masina, care produce masti pentru spitale, vor veni asa cum au spus.

Si din 15 aprilie vom avea acolo (Maramures - n.red.) o productie de 500 de mii de masti pentru populatie si 150 de mii de masti pentru spitale. În paralel , ei produc și 1000 de combinezoane pe zi pentru spitale, pentru asistenti, medici, brancardieri din prima linie. (...) Am mai vorbit cu un producator din Galati care isi va aduce o masina si va produce, din 15 aprilie, 150 de mii de masti zilnic.

Spitalele vor fi dezinfectate cu nebulizatoare românești

, a declarat ministrul Economiei, luni.

Totodată, ministrul a ținut să specifice că într-un termen scurt, dezinfectarea spitalelor se va face cu un tip de nebulizator de producție românească.

„Am mai avut astazi o discutie cu un producator român de echipamente de sterilizare, de ucis bacterii, de nebulizare cu ultraviolete in spatiu inchis, neintruziva. Sunt niste echipamente care sterilizeaza cu ultraviolete in interior aerul si suprafetele. Deja cautam, gandim un centru-pilot, un spital, in asa fel incat zona bolnavilor tratati de COVID sa fie amenajata, sa nu mai afecteze sanatatea celor din jur”, a mai spus Virgil Popescu.