"A fost înfricoșător!" Inna, evacuată de urgență dintr-un hotel din Mexic. Artista a rememorat momentele de panică: "S-a întâmplat din senin"

Inna a vorbit recent, într-un interviu acordat Playtech.ro, despre o situație dificilă pe care a întâmpinat-o în urmă cu 10 ani și care i-a rămas întipărită adânc în minte. Solista a fost evacuată de urgență dintr-un hotel în timp ce se afla într-o vacanță în Mexic, din cauza unui cutremur.

Inna: "A fost înfricoșător, am stat pe stradă"

Inna a trăit momente cumplite în urmă cu zece ani, în timp ce se afla într-o vacanță în Mexic. Vedeta s-a temut foarte tare pentru siguranța ei, căci a fost evacuată din hotelul în care stătea, din cauza unui cutremur de 6.6 grade pe scara Richter: "Cred că mai toți cei pe care îi cunosc se tem în egală măsură de astfel de calamități. Probabil cutremurele sunt și mai scary, mai ales dacă au magnitudine mare.

Acum 10 ani în Mexic am experimentat un cutremur de 6.6 grade pe scara Richter. A fost puțin înfricoșător, pentru că evident, s-a întâmplat din senin, am fost evacuați din hotel, am stat pe stradă, dar în scurt timp, ne-am întors în camere și totul a fost ok.", a povestit Inna, pentru sursa citată.

Cum decurge cariera Innei?

Cu toate că pandemia le-a pus bețe-n roate multor artiști români, se pare că Inna nu a s-a confruntat cu prea multe schimbări în carieră, din această cauză.

Artista a mărturisit că a înregistrat o mulțime de piese în ultima perioadă și a avut parte de numeroase proiecte pe care a trebuit să le onoreze: "Totul merge foarte bine și sunt recunoscătoare din acest punct de vedere. Am și concerte din când în când în țările în care sunt posibile evenimentele, fac ședințe foto, videoclipuri, sesiuni la studio, înregistrez și compun piese noi, călătoresc. Chiar în acest moment sunt la Londra, unde am o sesiune muzicală cu producători și compozitori internaționali.", a adăugat vedeta.