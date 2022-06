„A fost singura perioadă când ai fost respectată” Brigitte Pastramă, postare controversată pe internet! Ce a publicat bruneta, din vremurile când era cu Ilie Năstase

In articol:

În ultima perioadă, Brigitte Pastramă a trecut printr-o serie de evenimente neplăcute. Bruneta a anunțat divorțul de soțul ei în urmă cu câteva săptămâni, iar la scurt timp a suferit și o operație, despre care a spus că nu a fost una deloc ușoară.

Așadar, în urmă cu puțin timp, Brigitte a postat pe contul personal de Instagram o serie de imagini, chiar din perioada în care era căsătorită cu fostul tenismen, Ilie Năstase. Bineînțeles, reacția fanilor nu a întârziat să apară, iar urmăritorii brunetei de pe rețeaua de socializare au luat cu asalt secțiunea de comentarii.

„Hai că te poți ridica din nou”

Brigitte Pastramă a postat mai multe amintiri din perioada în care era căsătorită cu Ilie Năstase, iar aceasta a împărtășit cu fanii săi câteva imagini cu celebrități, toate fotografiile fiind realizate în urmă cu mai mulți ani.

Andy Garcia, Nadia Comăneci, Morgan Freeman, Eva Logoria și Roberto Cavalli sunt doar câteva dintre vedetele internaționale alături de care bruneta s-a pozat în trecut. De precizat este că, în unele dintre imagini apare chiar și fostul ei soț, Ilie Năstase, însă Brigitte a avut grijă să îl scoată din fotografii.

În același timp, reacția fanilor nu a întârziat să apară, iar internauții au luat cu asalt secțiunea de comentarii.

Dacă unii dintre ei au încurajat-o că totul va fi bine, alții i-au spus vedetei că perioada în care a fost cu Ilie Năstase a fost singura în care a fost respectată cu adevărat:

Brigitte Pastramă și Nadia Comăneci [Sursa foto: Instagram]

Brigitte Pastramă a fost cea care a anunțat divorțul de Florin Pastramă

Vestea că Brigitte și Florin Pastramă divorțează a picat ca un trăsnet pentru toată lumea, mai ales pentru fanii cuplului, care i-au iubit și apreciat de când au început o relație.

Bruneta a fost cea care a făcut anunțul, menționând că a ajuns la această decizie, după ce și-a dat seama că a fost ”târâtă în foarte multe mizerii”.

„Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. de când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut.

Am fost de prea multe ori pusă la un loc cu persoane care nu au avut ce să caute lângă mine, în preajma mea. Am decis să merg mai departe singură”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru un post TV.