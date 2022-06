Brigitte și Florin Pastramă divorțează după trei ani de căsnicie. Anunțul a fost făcut de brunetă: ”Am trăit în mocirlă”

In articol:

Vestea serii din lumea mondenă vine de la Brigitte Pastramă. Vedeta a anunțat public, în cadrul unui eveniment, la care s-a prezentat fără Florin Pastramă, că urmează să devină o femeie liberă.

După trei ani de mariaj, căsătorindu-se la doar patru luni de când și-au anunțat cuplu, în cadrul unei ceremonii de pomină, acum Brigitte și Florin Pastramă divorțează.

Cuplul Pastramă divorțează la notar

Conform spuselor sale, cât de curând va avea loc divorțul dintre Brigitte și cel pe care l-a cunoscut în cadrul unui show TV, acolo unde s-au și îndrăgostit unul de celălalt.

Decizia vedetei este una clară și asumată și are la bază, subliniază ea, dorința de a nu mai înmulți șirul anilor petrecuți în ”mocirlă”, nu puține fiind dățile în care ea și Florin au fost protagoniștii scandalurilor mondene.

Astfel, separarea va avea loc la notar, cuplul neavând ce să împartă.

„Am trăit trei ani de zile în mocirlă, o să divorţăm la notar, nu avem de împărţi, m-am săturat să trăiesc în scandaluri care mi-au afectat imaginea publică”, a spus Brigitte Sfăt, notează Click.

De-a lungul timpului, de când formează un cuplu, unul destul de controversat, cei doi încă soți au trecut prin multe împreună.

Nu puține fiind dățile în care Florin Pastramă a fost acuzat de violență domestică, fiind publice și unele imagini care îi au în prim-plan.

Ba mai mult decât atât, chiar fosta soție a lui Ilie Năstase a vorbit despre problemele care au existat în cuplul format alături de Florin Pastramă.

În urmă cu ceva timp, ea punea atitudinea soțului pe seama familiei acestuia și sublinia că nu are nevoie de o astfel de companie alături, dorindu-și un bărbat puternic, echilibrat, alături de care să construiască, nu să decadă.

„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui sa le spun, îmi pare rău că e un bărbat extraordinar, dar presiunile îl fac să nu fie fericit. Sunt lucruri peste care nu poți să treci. Florin este violent din cauza problemelor pe care le are în familie. Nu am de ce să ajut pe nimeni. Am ajuns să fiu batjocorită și Florin să fie postat de familia lui, să fie dat la Poliție. Este o situație... printre ce oameni mă aflu? Eu am nevoie de un bărbat care să mă susțină, cu care să clădesc ceva. Dacă am învățat ceva de la Ilie, a fost că lucrurile sunt constructive și distructive", declara Brigitte Pastramă.