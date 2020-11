A înnebunit lupul? Leo de la Strehaia se laudă că s-a iubit cu Anna Lesko timp de un an! ”A râs de mine când i-am spus că vreau să-i cumpăr un apartament în Militari”

Anna arată spectaculos

Leo de la Strehaia susine că a avut o relație cu interpreta Anna Lesko, vedeta care a intrat în showbiz cu mulți ani în urmă cu ajutorul fostului ei iubit, Irinel Columbeanu.

Leo a povestit într-un video pe Youtube, intitulat ”Leo de la Strehaia despre iubitele Ana Les... și Jasmine” (un fel de ”ghici, ciupercă, ce-i”), că a făcut eforturi uriașe pentru a o cucerit pe Anna Lesko, însă până la urmă a reușit.

Leo de la Strehaia: ”I-am trimis în fiecare zi câte 101 tradafiri”

”O fată care mi s-a pus pata pe ea, o chema Ana, cred că știi despre cine este vorba. A fost o fată de care mi-a plăcut tare mult și am vrut s-o cuceresc neapărat. I-am trimis, timp de o lună, în fiecare zi, flori, câte 101 trandafiri. Când veneau prietenii pe la ea, bine, mi-a povestit ea după aia, și vedeau florile, o întrebau de unde le-a primit. Și ea nu dorea să spună de unde. În final, m-am combinat cu ea, dar a fost o fată foarte directă. Mi-a zis că are vreo 3-4 iubiți la momentul ăla, să nu mă supăr și dacă mă deranjează, să n-o mai caut. A zis: ”dacă îți place așa mult de mine și vrei să avem o relație, îmi cumperi un apartament în care să ne vedem numai noi, din când în când, asta e condiția mea!”

Am fost de acord să-i cumpăr un apartament dar am întrebat-o unde, în ce zonă... Zic: ”Am niște prieteni care construiesc blocuri în Militari”. Și ea a început să rândă, a zis: ”Cum, în Militari? Chiar îți bați joc de mine?”. Ea dorea în Herăstrău. Până la urmă m-am înțeles cu ea și i-am luat un apartament întro zonă mai bună și din când în când ne întțlneam în acel apartament. Și am avut o relație... așa... aproape un an de zile.

La un moment dat, ea devenise geloasă pe mine. Ea când mai pleca de acasă, ea mă lăsa cu verișoara ei. Verișoara ei era din Chișinău, ceva de genul ăsta, din zona aia de acolo... Și s-a îndrăgostit de mine verișoara ei! Și eu, ce să zic... așa de drag îmi era de Ana... și am luat-o și pe verișoara ei. Îmi cer scuze... Ana, să nu te superi! Și de aici a plecat toată cearta!”, a povestit Leo de la Strehaia într-un video postat pe contul lui de Youtube.

Și în 2015, Leo a povestit de relația cu Anna

Nu este pentru prima dată când Leo de la Strehaia vorbește despre o presupusă relație cu Anna Lesko, fără ca frumoasa interpretă să reacționeze în vreun fel.

„Mi-a plăcut de ea cum dansa. Am văzut-o la televizor şi am zis că vreau s-o am si eu. I-am dat ... (o sumă mare de bani, n.r.) pentru o singură noapte. Pe femeie o cheama Anycka Maya ( n.r numele melodiei cantate de Anna Lesko). Aşa o cheama pe melodie”, a povestit Leo în 2015, la o emisiune de televiziune.

Cumnatul lui Leo, ”martor”: ”A cheltuit zeci de mii de euro cu ea”

La vremea respectivă, și Sică, cumnatul lui Leo de la Strehaia, a confirmat varianta acestuia.

"Am umblat cu el 12 ani. Îl ştiu de mic, am crescut împreună. Eu ştiu foarte multe despre el şi o să spun. Ce a făcut Leo cu Loredana este la fel ca atunci când a vrut să agaţe altă vedetă. Timp de o lună de zile îi dădea respectivei câte 101 trandafiri în fiecare zi. Pe lângă asta a cheltuit cu ea zeci de mii de euro pentru a-şi petrece o noapte la ea acasă. O să vă dau şi nume pentru că puţin îmi pasă. E vorba de Anna Lesko", a spus Sică, în cadrul emisiunii Wowbiz, de la Kanal D, în urmă cu mai mulți ani.