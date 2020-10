Anna Lesko, dezvăluiri intime [Sursa foto: Instagram]

Anna Lesko, concurenta la Ferma, a primit o provocare să spună câţi parteneri sexuali a avut până acum. Iar, Anna Lesko s-a gândit un pic şi a răspuns. "10. Nu, 11 parteneri sexuali diferiţi am avut până acum", a spus rapid artista, fara a pierde timpul cu numaratul.

De-a lungul anilor, s-a vorbit mult despre unele relaţii ale cântăreţei, unele dintre ele cu celebrităţi de la noi. De la Irinel Columbeanu, la Elan Schwartzenberg, Radu Mazăre, Marian Ionescu, Codin Maticiuc si până la DJ Vinnie, cel care este tatăl băieţelului ei, toţi au fost la un moment dat partenerii frumoasei artiste, conform presei care a relatat cu lux de amanunte mare parte din aventurile sentimentale ale acesteia.

Anna Lesko pozeaza mereu provocator[Sursa foto: Instagram]

Anna Lesko a povestit ca a facut sex in avion "A fost greu, dar s-a realizat"

Şi nu a fost tot, Anna Lesko a dezvăluit la Ferma şi care a fost cel mai ciudat loc in care a făcut sex. "Am făcut sex in avion. A fost greu, dar s-a realizat", a spus Anna Lesko, in timp ce colegele sale chicoteau.

Nu sunt singurele dezvaluiri fără perdea făcute de Anna Lesko. Într-un interviu, artista a povestit despre relaţia cu iubitul său, după naşterea băieţelului lor. ”Eu nu am nicio problemă să fac dragoste cu tatăl copilului meu cu aceeași poftă, poate chiar mai mare decât altădată, știind că Adam este prin preajmă, jucându-se cu jucăriile lui. Trebuie să-ți faci timp pentru asta, pentru că mereu intervine câte ceva”, a spus Anna Lesko intr-un interviu.

Anna Lesko este una dintre cele mai nonconformiste artiste de la noi. Dupa ce si-a incitat fanii cu pozele de pe Instagram, in care apare extrem de provocatoare, acum se pare ca artista pregateste un videoclip in care apare goala.