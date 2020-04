In articol:

După București, Ploiești și Brașov, un nou județ a intrat pe harta roșie a evenimentelor care, nu cu mulți ani în urmă, erau de neînchipuit. În Tulcea, un bărbat a intrat cu un pistol (n.red. s-a dovedit a fi o brichetă-pistol) în mână, nervos pe preoți.

Un bărbat a fost filmat în timp ce intra hotărât într-o biserică din Sarichioi, județul Tulcea. Acesta avea în mâna dreaptă un pistol cu care a mers grăbit în altar, căutând preoții.

Sursa nemulțumirii bărbatului a fost volumul prea tare al boxelor. Bărbatul a fost extrem de deranjat de sunetele slujbei care se auzeau la boxele din afara bisericii, motiv pentru care a intrat nervos în biserică să le ceară socoteală preoților.

In timp ce barbatul a intrat inarmat in altar, cel care il insotea s-a napustit asupra persoanei care filma slujba si o transmitea in direct.

„În dimineața zilei de 21 aprilie, în urma unui apel la 112, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sarichioi au intervenit la un lăcaș de cult din localitate, unde s-a semnalat faptul că, un bărbat de 40 de ani, din Sarichioi, ar fi amenințat preotul, cu un pistol, deranjat fiind de zgomotul produs de oficierea slujbei religioase. Polițiștii au intervenit, au identificat bărbat în cauză si au constatat ca pistolul respectiv era, de fapt, o brichetă.

Plângeri în urma secvențelor de la Tulcea

În urma evenimentului, bărbatul a fost internat la Spitalul Județean Tulcea, pentru investigații de specialitate. După verificări, se vor lua măsurile legale“, se arata intr-un comunicat al IPJ Tulcea.

Alex Onofrei, tanarul bruscat in timp ce filma slujba, s-a plans ca operatorul de la serviciul de urgenta 112 nu a reactionat corespunzator.

„Eu filmam slujba în momentul în care a intrat persoana respectivă și am întrerupt filmarea și am ieșit afară să sun la 112. Mi s-au pus foarte multe întrebări și pentru că se pierdea timp prețios, am închis și mi-a dat cineva numărul de telefon al celor de la poliția din Sarichioi și am sunat direct la ei“, a precizat Onofrei pentru TLnews.ro.