A învins virusul SARS-CoV-2 cu un plămân afectat aproape 100%! Povestea pacientei care a stat internată 2 luni pe secția de terapie intensivă: „Aveam halucinații”

Povestea Ralucăi Ganea este absolut înfiorătoare, dar are un final fericit!. „Miracolul de la ATI”, cum mai este supranumită, a stat circa două luni internată pe secția de terapie intensiă a Institutului Marius Nasta din Capitală.

A ajuns la spital în stare extrem de gravă, iar medicii nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire. Unul dintre plămâni era afectat aproape în proporție de 100%, iar experiența prin care a trecut a marcat-o profund.

A fost o perioadă extrem de grea, în care în fiecare zi când se trecea credea că va fi ultima. Dar iată că a reușit să învingă virusul SARS-CoV-2 care a omorât peste 3 milioane de oameni la nivel mondial. Acum, povesteșe cu durere în glas cum a fost cea mai neagră perioadă din viața ei.

A învins coronavirusul cu un plămân afectat 100%

Raluca Ganea s-a prezentat la spital pe 29 martie, cu saturația oxigenului în sânge foarte mică. Starea de sănătate s-a agravat și a fost transferată pe secția de ATI. Timp de 60 de zile a stat la terapie intensivă, la Marius Nasta.

Medicii nu-i mai dădeau nicio șansă de supraviețuire, mai ales că unul dintre plămâni fusese grav afectat, în proporție de aproximatic 100%. Fiecare zi în care se trezea însemna o nouă luptă pentru viață pe care timp de două luni de zile a dus-o și a reușit să răzbească. Nu a fost intubată, ci doar a avut nevoie să respire cu ajutorul unei măști cu oxigen.

Nu s-a așteptat nicio secundă că va ajunge în această situație, mai ales că simptomele bolii la început erau foarte ușoare, ca ale unei răceli obișnuite.

După o săptămână totul s-a schimbat în rău.

„Nu pot să zic că am venit repede, după o săptămână de la simptome. Am făcut două teste, au ieșit negative și am crezut că nu am COVID. Asta m-a ținut mai departe de spital”, a mărturisit pacienta.

Raluca Ganea: „Te gândești că poți fi următorul”

Pacinta povestește că a treăit clip de groază pe secția de terapie intensivă, unde medicii luptau să le salveze viața bolnavilor în stare gravă. Spune că au fost momente în care avea halucinații, iar atunci când era mai lucidă se ruga divinității să o scape, iar într-un final a reușit. După aproape 2 luni la ATI, Raluca Ganea a fost dusă pe o secție non COVID, unde este ajutată să respire, iar atunci când o va fac singurără fără dificultatate va fi externată.

„Pe ATI COVID pacienții mureau la câteva zile. Te distruge psihic. Vezi că sunt unii de vârsta ta și mor, au aceeași boala ca a ta. Este cumplit, pentru că tu te gândești că poți fi următorul. Iar moralul tău se duce în jos și parcă nu-și mai vine să lupți.

Aveam momente în care aveam și halucinații, mă gândeam la tot felul de lucruri ciudate. Țineam o iconiță în mână și spuneam singura rugăciune pe care o știam, Tatăl nostru”, a mai povestit Raluca Ganea.