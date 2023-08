"A murit fulgerător" Serghei Mizil, dărâmat! A găsit abia acum puterea să vorbească despre pierderea suferită. Nu-și poate scoate din minte momentul în care a aflat: "M-a sunat cineva să-mi spună că făcuse accident"

In articol:

Serghei Mizil este una dintre cele mai apreciate persoane din showbiz-ul românesc. Actorul este admirat de foarte mulți oameni, datorită carismei și simțul umorului, de care a dat dovadă mereu. De fiecare dată când are vreo apariție, omul de afaceri încearcă să aducă zâmbete pe fețele oamenilor, însă puțini știu că a trecut și prin momente foarte grele și dureroase.

Serghei Mizil, despre cel mai greu moment din viața lui

Nu mai este un secret că Serghei Mizil este apreciat de multă lume pentru talentele sale actoricești, dar și pentru carisma și simțul umorului, de care dă dovadă mereu. Deși afișează tot timpul un zâmbet larg pe față, puțini știu momentele triste prin care a trecut. Într-un interviu recent, el a mărturisit că cea mai dureroasă trăire a fost atunci când și-a pierdut nepotul, fiul Oanei Mizil. Băiatul avea 25 de ani, iar vestea tragică a picat ca un fulger peste familie. Răzvan a fost declarat decedat după un accident cu motocicleta.

„Am plâns când mi-au murit persoane apropiate, apoi am ieșit la șpriț și veselie. Nu am fost însă marcat ani de zile, nu am purtat doliu. Mie doliul și nunta mi se pare niște chestii primitive.

Dar cel mai greu moment din viața mea a fost atunci când a murit Răzvan, nepotul meu, fiul Oanei. A murit fulgerător și complet aiurea. Momentul a fost groaznic, a fost total nedrept să moară copilul ăla. Avea 25 de ani, nevasta lui era la Snagov cu noi, avea o fetiță și era însărcinată cu al doilea copil.

Eram foarte legat de Răzvan, era singurul care ne putea duce numele mai departe. Îmi aduc aminte că era de Paște, era singurul care adusese lumină de la biserică.”, a spus Serghei Mizil, pentru fanatik.ro.

Cum a primit Serghei Mizil vestea tragică

În cadrul aceluiași interviu, omul de afaceri a mărturisit cum a aflat despre moartea nepotului său. Se pare că totul s-a întâmplat chiar în perioada Sărbătorilor Pascale. Serghei a primit un telefon prin care i s-a spus că Răzvan a avut un accident de motocicletă, care i-a fost fatal. În acel moment nici nu a vrut să creadă că s-a întâmplat o asemenea tragedie, el avea impresia că nepotul lui este în curte, lângă familie.

„Eram la masă a doua zi și m-a sunat cineva să-mi spună că e mort pe șosea, făcuse accident de motocicletă. Eu credeam că e în curte și chestia asta mi-a rămas în minte. Îmi aduc aminte că eram numai lepre la masă și singurul care ne-a adus lumina de la biserică, murise.

Era prea tânăr, un copil extraordinar, mi s-a părut groaznic. Dacă e cineva bolnav asta e, te aștepți, ești pregătit. Dar când are 25 de ani și, de la masă, te duci să-l îngropi, este urât”, a mai spus actorul, pentru aceeași sursă citată.