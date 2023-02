A murit jurnalista Rodica Mitu, la doar 32 de ani! Mesaj dureros, scris de tânără cu ceva timp înainte să-și dea ultima suflare: „De ce eu, tocmai eu? Ce am făcut să merit asta? Cu ce am greșit?”

In articol:

Este doliu în presa din România! Jurnalista Rodica Mitu s-a stins din viață la 32 de ani. Încă de la o vârstă fragedă, tânăra a fost nevoită să meargă într-un scaun cu rotile. Diagnosticul pe care medicii i l-au pus a fost unul cumplit, cadrele medicale transmițându-le părinților acesteia că nu va putea merge niciodată.

În ciuda problemelor de sănătate, Rodica nu și-a pierdut niciodată speranța, iar apropiații și colegii de muncă o descriu ca o fire optimistă și plină de viață, care zâmbea indiferent de situația.

Înainte să-și dea ultima suflare, tânăra jurnalistă a povestit într-un mesaj despre problemele de sănătate cu care se confrunta încă de la o vârstă fragedă.

"Sunt ambițioasă, incredibil de încăpățânată, curioasă, optimistă din cap până în picioare. Pot spune că am avut parte până acum de clipe extraordinare, dar și dezastruoase, clipe în care m-am simțit pe deplin fericită, dar și clipe în care credeam că totul s-a terminat. Însă, momentele cu adevărat dificile sunt bine ascunse într-un sertăraș al memoriei mele, pe care voi încerca să îl deschid acum. La trei ani, părinții mei au observat că ceva nu este în regulă- mersul meu. La vârstă aceea trebuia să le dau deja dureri de cap, alergând dintr-un colț într-altul al casei, dar nu o făceam. Îngrijorați, m-au dus la medic. Îmi amintesc perfect (deși eram foarte mică) prima mea biopsie. Medici în halate de un albastru rece, o asistentă care încerca să mă liniștească și multe instrumente metalice ce mă speriau, pe măsuța de lângă mine. Totul s-a petrecut repede. Diagnosticul a venit ca un fulger ce a lăsat un semn pe viață. Nu puteam să merg. Un tratament miraculos nu era și nici acum nu există. Părinții mei au făcut totul pentru ca lucrurile să decurgă normal. Am fost la școală, la liceu, la facultăți (două).

Bineînțeles, că mi-am pus „faimoasele" întrebări: de ce eu, tocmai eu?, ce am făcut să merit asta? cu ce am greșit? Întrebări ce mi-au rămas mie, căci nimeni nu mi-a putut răspunde la ele... A fost greu, până într-un punct, în care am decis să caut răspunsul în interiorul meu. Am găsit acolo nu numai răspunsuri, ci și forța de a merge mai departe și nu oricum- cu zâmbetul pe buze!

Viața mea s-a schimbat. Din fata nesigură, ușor timidă și plină de întrebări fără răspuns am devenit „o luptătoare și o optimistă incurabilă"- cel puțin asta spun prietenii mei. Am înțeles că totul se întâmplă dintr-un motiv, am învățat că sunt puternică și pot trece peste orice.”, a scris Rodica Mitu, într-un mesaj, în urmă cu ceva timp.

Apropiații Rodicăi Mitu sunt îngenuncheați de durere

Colegii Rodicăi Mitu au transmis un mesaj emoționant, în semn de omagiu, pentru tânăra jurnalistă. Apropiații acesteia sunt în stare de șoc și nu le vine să creadă că este real.

"N-am scris știre mai grea ca aceasta. N-am făcut vreodată un lead mai prost ca acesta. Și încă sper să mă sune șefii să-mi spună că am dat cel mai mare fake news din cariera mea. Nimeni nu este de neînlocuit. În afară de tine. (...) Așa va spune oricine a cunoscut-o. Era doar lumină în jurul ei. Nu avea nicio poză în care să nu zâmbească. Niciuna. Rodica Mitu nu a mers niciodată. S-a născut cu o boală care nu-i permitea să meargă. Dar alerga, cu mare bucurie, spre oricine avea o problemă.

Nu există problemă să i-o spui și să nu te ajute cu un sfat. Scaunul cu rotile nu a făcut-o niciodată dependentă. 'Independent' n-are grad de comparație, dar în cazul Rodicăi este permis.(...) era mâna mea dreaptă. Era capul limpede al site-ului. Nu exista să pună o virgulă prost. Iar când scria, o făcea cu tot sufletul. Și scria despre orice. Și o făcea bine. Nu era subiect să i-l dai și să-ți spună că nu știe să-l facă.(...) Cât despre Rodi, omul, colega, prietena ar fi prea multe de scris. Mi-e și greu să scriu ceva despre Rodi omul pentru că mi-a fost cea mai bună prietenă.", a scris jurnalista Anca Murgoci, despre Rodica Mitu.