In articol:

Gina Chirila a nascut! Sotia lui Bogdan Vladau a devenit mamica pentru prima oara. Ieri, frumoasa blondina a postat prima fotografie cu fetita ei. Micuta e frumoasa si sanatoasa si a primit un nume superb: Katia.

Pe contul ei de Instagram, manechinul Gina Chirila a postat prima imagine cu bebelusul. "Atat", a scris concurenta de la Bravo, ai stil! Celebrities.

Gina Chirila si Bogdan Vladau au devenit parinti si sunt in culmea fericirii. Nasterea a avut loc in secret si a decurs foarte bine, mamica si fetita ei sunt sanatoase.

Fosta concurenta de la Bravo, ai stil! Celebrities a fost o graviduta norocoasa. A luat foarte putin in greutate si nu a avut mari pofte care sa o puna in dificultate.

Citeste si: Incredibil! Cum arată Gina Chirilă, soția lui Bogdan Vladău, gravidă în 8 luni!

Citeste si: Cum arată Gina Chirila în ultimul trimestru de sarcină! Câte kilograme a luat concurenta de la “Bravo, ai stil! Celebrities”

Gina Chirila a nascut in timpul pandemiei: "Aleg sa nu-mi fie frica!"

”Mă întreabă multă lume zilele astea dacă nu îmi este frică să nasc pe vreme de pandemie...am sa va răspund aici și sper să vă motivez cumva și să vă conving in același timp cât de important este sa stam in izolare, sa fim înțelegători, selectivi și receptivi la informațiile din jurul nostru! Aleg sa nu îmi fie frica, ci sa respect măsurile pe care fiecare dintre noi trebuie sa le urmeze(gravida sau nu) pentru a trece cu bine prin aceasta perioada. Așa ca apelez la voi, la înțelegerea voastră in ceea ce privește importantă normelor de igiena și izolare din aceasta perioada, pentru a ieși învingători, educați, liniștiti și de ce nu, mai buni din aceasta experiența”, spunea, cu putin timp inainte de a deveni mamica, superba Gina Chirila.