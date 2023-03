„A născut Theo Rose?” Clipul postat de Bogdan de la Ploiești i-a băgat la bănuială pe fani! Ce au observat i-a făcut să aibă o reacție neașteptată

In articol:

Toți fanii artistei așteaptă cu nerăbdare ziua în care Theo Rose va avea ocazia să-și țină în brațe pentru prima dată bebelușul. Pentru că are un public glumeț, cântăreața nu duce lipsă în mediul online, printre comentarii, de amuzament, chiar și pe profilul de TikTok al lui Bogdan de la Ploiești.

În ciuda faptului că cei doi artiști sunt în relații care îi împlinesc din toate punctele de vedere, acest lucru nu-i împedică pe internauți să facă glume sau presupuneri pe seama relației de dragoste care, din punctul lor de vedere, ar fi putut exista între ei.

Așa s-a întâmplat și de această dată, când unul dintre admiratori celor doi artiști s-a grăbit să lase un comentariu la unul dintre clipurile lui Bogdan de la Ploiești de pe TikTok în care apare un bebeluș și care, după ce preț de câteva secunde a avut un episod mai neplăcut, s-a oprit brusc în momentul în care mama sa i-a pus să asculte o piesă de-e lui Bogdan de la Ploiești. În acel moment, internauții nu s-au mai putut abține și au spus că, de fapt, este bebelușul lui Theo Rose, sugerând că ar împărtăși aceleași „pasiuni” ca mama sa.

„A născut Theo Rose?”, a fost comentariul care a stârnit amuzamentul în rândul admiratorilor celor doi artiști.

Cu ce probleme se confruntă Theo Rose în sarcină?

Theo Rose se află în luna a șasea de sarcină și se pare că, pe măsură ce se apropie de termen, problemele specifice femeilor însărcinate își fac din ce în ce mai mult prezența și în viața sa.

Recent, artista le-a povestit fanilor săi prin ce a trecut după o noapte întreagă în care nu a putut închide un ochi.

„ Am o viață… Azi noapte nu am închis un ochi. Copilul meu a avut niște, tantrum, nu știu cum se numește ăsta. Nu știu ce a avut. Poate să aibă criză direct din burtă? Întrebare pentru parentologi. Am filmat cam de la 9 și ceva așa, să zicem. Am filmat o secvență care nu avea în scenariu așa mult plâns. Bă, de oboseală și de rău ce îmi era, am plâns cu o poftă. De mila mea am plâns. Îmi era o milă de mine. Păcat că puteți să vedeți aceste secvențe abia în sezonul 3.”, a spus Theo Rose.