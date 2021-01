A plecat cu un bărbat însurat în vacanță, dar tot nu a iertat-o pe cea care a înlocuit-o în inima fostului iubit! Bianca Drăgușanu, derapaj în ”cazul Daria”

In articol:

Așa că, după o vacanță de vis, în Dubai și în Maldive, alături de viitorul fost soț al cântăreței Claudia Pătrășcanu, Bianca Drăgușanu și-a amintit de Daria Radionova și a făcut-o, din nou, praf din câteva cuvinte.

Despărțirea dintre Bianca Drăgușanu și fostul ei soț care, acum, se iubește

cu Daria Radionova, pare că încă o deranjează pe Bianca Drăgușanu. Nu neapărat pentru că ar fi ținut prea mult la respectivul bărbat – mai ales că acum toate semnele date spun că diva ar fi într-o nouă relație -, ci pentru că a fost înșelată cu o domnișoară pe care vedeta o consideră mult inferioară ei.

Bianca Dragusanu a facut-o praf pe Daria Radionova

Așa că, de fiecare dată când are ocazia, Bianca Drăgușanu o înțeapă și o umilește public pe moldoveanca Daria Radionova. Iar abia întoarsă din vacanța din Maldive petrecută alături de un bărbat (încă) însurat, Bianca Drăgușanu a aruncat pe conturile ei de socializare încă o ironie, deloc fină, la adresa femeii cu care se iubește fostul ei partener de viață. ”I was born in Moldova, I very, very Moldoveancă și I dontneu Moldavskii spek, I forgotuitat! Yes i can write in Romanian, yes baby!”,este postarea făcută special într-o engleză aproximativă care o țintește pe Daria Radionova și felul acesteia de a vorbi.

De altfel, referirile la Daria Radionova nu au fost deloc elegante în ultima perioadă, Bianca Drăgușan u fiind, la

un moment dat, de-a dreptul acidă.”,a scris Bianca Drăgușanu care, chiar dacă nu i-a rostit numele Dariei Radionova, a făcut în așa fel încât mesajul transmis să fie unul cu destinație clară, ”nepoata londoneză” fiind rivala ei, femeia pentru care fostul partener de viață al vedetei TV făcea ”naveta” România- Marea Britanie.

Daria Radionova, dusmanul celebrei Bianca Dragusanu

Bianca Drăgușanu, atacată subtil de Claudia Pătrășcanu

”Nu știam că avea în minte să plece în Dubai cu o femeie care urma în mintea lui să o prezinte copiilor noștri minori și pentru care ar fi fost un șoc, nici nu știam de ce atâta presiune pe acest lucru. I-am explicat că nu este nevoie de amenințări și că nu-mi pot lasa copii în vacanțe atâta timp cât ei sunt mici, abia se îmbracă singuri, nu știu numărul meu de telefon, nu știu să citească și să se poată descurca în cazul în care tatăl, sub influența substanțelor, poate să se închidă într-o camera așa cum făcea și în timpul căsniciei, în cazul în care tatăl nu se trezește la timp pentru a-i hrăni datorită nopților pierdute, sau se pot rătăci într-un mall în care tatăl e prea preocupat cu shoppingul pentru amante decât pentru grijă copiilor.

Bianca Dragusanu a fost in Maldive cu un barbat insurat

I-am explicat că copiii vor alege acest lucru când vor crește și că este cazul să înceteze pentru că nu pot ca mama să-mi știu copiii minori plecați peste hotare, iar tatăl să-și închidă și telefonul și să nu pot lua contact cu nimeni. Consider că doar un om cerebral, conștient de viața a doi minori poate să gândească pentru siguranța lor”, spunea Clauia Pătrășcanu când a aflat că Bianca Drăgușanu a zburat în Dubai alături de soțul cu care se află în divorț.