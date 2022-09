"A plecat în mod tragic dintre noi" Alina Sorescu, copleșită de emoții. A vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei

In articol:

Alina Sorescu este în prezent una dintre cele mai apreciate artiste din România. Puțini știu, însă, că și-a început cariera muzicală la doar 4 ani, sub îndrumarea lui Ioan Luchian Mihalea, fondator al grupului „Minisong”, din care aceasta făcea parte.

Au trecut 29 de ani de ani de când "Profu' Oanță", așa cum îl numeau copiii, s-a stins subit, dar cântăreața nu a uitat nicio clipă ultima repetiție alături de mentorul ei.

Alina Sorescu: "Dispariția lui a fost un șoc pentru noi"

Alina Sorescu și-a clădit, de-a lungul anilor, o carieră impresionantă în muzică, dar nu a uitat niciodată de unde a plecat. Cântăreața i-a rămas veșnic recunoscătoare lui Ioan Luchian Mihalea, cel care a inițiat-o în domeniu. A selectat-o în trupa "Minisong" pe când aceasta avea doar patru ani, însă după s-a stins subit, lăsând în urma lui o durere nemărginită. S-au împlinit aproape trei decenii de când "Profu' Oanță" nu mai este printre noi, iar Alina Sorescu încă își rememorează cu nostalgie toate momentele petrecute la repetiții, alături de cel care i-a fost

un adevărat mentor:

Am susținut alături de el multe spectacole, am fost în primul meu turneu în străinătate, în Franța, la vârsta de 5 ani, și era o mare realizare pentru un copil să fii membru Minisong. Dispariția lui a fost un șoc pentru noi, copiii, pentru părinții noștri și pentru toți cei care îl iubeau. În ziua aceea chiar avusesem un spectacol la Teatrul Țăndărică-Sala Lahovari. La sfârșit, a rămas de vorbă cu părinții noștri și parcă nu mai voia să plece acasă… Seara am aflat tragica veste…Aveam 7 ani când Profu’ Oanță a plecat în mod tragic dintre noi, dar am atâtea amintiri din turneele și din spectacolele cu el și colegii mei de atunci.", a declarat Alina Sorescu, pentru ego.ro.

Ioan Luchian Mihalea [Sursa foto: Facebook-Alina Sorescu]

Alina Sorescu păstrează vie amintirea mentorului ei

Alina Sorescu mărturisește că apelează, la rândul ei, la unele dintre metodele de lucru pe care Ioan Luchian Mihalea le folosea în trecut, atunci când îi era profesor. Ba mai mult, artista încearcă să păstreze vie amintirea "Profului Oanță" ori de câte ori are ocazia.

Dovada o face chiar una dintre melodiile fondatorului "Minisong", care se regăsește în repertoriul solistei:" În memoria lui, în repertoriul meu cu "Picii lu’ Soreasca", am un remake al melodiei "Jocul până la stele", pe care o cânta el. Folosesc cu picii mei multe dintre metodele lui de lucru cu cei mici. Îmi amintesc că ne învăța, când eram micuți, să avem încredere în noi, să fim dezinvolți și curajoși.", a mai spus Alina Sorescu, pentru sursa amintită.

Alina Sorescu și trupa ei de pici [Sursa foto: Facebook]