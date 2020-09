Maria Ghiorghiu a ramas vaduva[Sursa foto: Facebook]

In articol:

Maria Ghiorghiu a dat vestea morții soțului său, sâmbătă, pe rețelele de socializare. Apoi, pe blogul său, celebra prezicătoare a postat un mesaj lung în care explică și de ce a murit bărbatul care i-a fost alături până acum, mai bine de 30 de ani, avocatul Mihail Ghiorghiu.

”Astazi 19 Septembrie in zori, a plecat fulgerator la Ceruri, pentru totdeauna iubitul meu sot, Avocat Mihail Ghiorghiu! Scumpul si dragul meu sot, abia ai implinit 70 de ani si m-ai lasat singura! Iubirea dintre noi nu se va stinge niciodata! Te-am iubit si te iubesc ca in prima zi de cand ne-am cunoscut! Iti multumesc iubitul meu drag, sotul meu scump, prietenul meu de suflet, tatal la copiii nostri, iti multumesc din inima din suflet pentru IUBIREA infinita pe care mi-ai daruit-o, pentru fericirea pe care am trait-o impreuna. Îi multumesc Bunului Dumnezeu si Maicii Domnului, ca mi te-a lasat 33 de ani, in care am impartit si bucurii si tristeti.

Iubitul meu soţ, pe 26 septembrie facusem planuri ca sa sarbatorim ziua mea de nastere, dar ai plecat prea devreme suflet drag si iubit! M-ai lasat singura pe drumul vietii plini de spini si palamizi. Tu ai fost si esti singura mea iubire, a vietii mele. Zbori lin spre Ceruri iubirea vietii mele! De acolo de Sus, stiu ca ne privesti si ne vei ocroti! Te iubesc IUBIREA mea vesnica si ne vom intalni in CERURI atunci cand, BUNUL DUMNEZEU va hotari! Cu dragoste si cu infinita iubire, sotia ta Maria Ghiorghiu!”, este mesjaul sfâșietor postat de Maria Ghiorghiu pe blogul său.

Mihail Ghiorghiu, soțul prezicătoarei Maria Ghiorghiu, a murit[Sursa foto: Facebook]

Celebra prezicătoare care de-a lungul anilor a tot prevăzut tragedii, de la cutremure, incendii, până la moartea unor personalități, susține că a știut că soțul ei va muri. (VEZI cum spune Maria Ghiorghiu că a prevestit moartea tatălui Mădălinei Manole)

”Ieri noapte (n.red cu o noapte înainte de a muri) il vedeam in patul de spital, era strans gramajoara, cu pieptul dezgolit si pe partea dreapta culcat. Era palid, nu misca, dar nu am vrut sa accept acest tragic lucru in noaptea trecuta”, a povestit Maria Ghiorghiu despre faptul că a prevăzut dispariția soțului său. De altfel Maria Ghiorghiu nici nu vorbise până sâmbătă despre suferința soțului său. (VEZI si ce altă pierdere suferise Maria Ghiorghiu în primăvară)

Soțul prezicătoarei Maria Ghiorgiu a fost diagnosticat cu noul coronavirus

Maria Ghiorgiu a explicat și cauza morții soțului ei și tristețea care a cuprins-o când a aflat cum va trebui să decurgă înmormântarea acestuia din cauza pandemiei de coronavirus. ”Sotul meu a facut Stop Cardio respirator si mi s-a spus ca avea cancer la plamani si la ficat, desi niciodata nu a fumat si nu s-a plans. Dar a fost trecut la COVID 19 de Spitalul Oblu din Iasi, sectia Covid 19, neurochirurgie in conditiile in care nu avea niciun simptom!!! Avea doar TA mare, puls accelerat si o bronsita cronica, dar si un Diabet usor, fara insulina. Iar pentru mine este extrem de dureros. Nici macar nu pot sa mi-l ingrop crestineste si nici nu am voie sa-l conduc pe ultimul drum sau sa ies din curte 14 zile ,desi sunt perfect sanatoasa !Cu cine sa ma lupt? Sunt prea puternici si nu fac faţă”, a spus Maria Ghiorghiu.

Soțul acesteia a fost înmormântat luni, la cimitirul din Tecuci, localitatea lui natală.