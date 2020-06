A primit un mesaj de la tatăl ei mort, la 10 luni de la deces!

In articol:

Alyssa Mendoza, o tânără din Filipine, a trăit un adevărat șoc atunci când a primit un e-mail de la tatăl ei decedat. Bărbatul murise în urmă cu zece luni din cauza unei boli cronice la rinichi.

Se pare că înainte să oartă bărbatul s-a gândit la familia lui și, mai ales, la cum ar putea să-i ofere un ultim cadou soției lui, chiar și după moarte. El a scris un e-mail pentru fiica lui în care îi dădea instrucțiuni clase despre cum să organizeze petrecerea la care ar fi sărbătorit aniversarea a 25 de ani de căsnicie cu soția lui. A programat mesajul pentru ca fiica lui să îl primească cu o lună înainte de aniversare.

Fiica a făcut publică povestea emoționantă a tatălui ei

Alyssa Mendoza a fost cea care a făcut publică povestea. „Acum trei săptămâni am primit un e-mail programat de la tatăl meu. La început, mi-a fost frică să îl deschid. Cui nu i-ar fi frică, dacă ar primi un e-mail de la o persoană care a murit în urmă cu zece luni? La două zile după ce am văzut notificarea, am decis să deschid e-mailul și nu mi-a venit să cred ce citeam. Iubirea tatălui meu pentru mama mea ESTE cu siguranță nemăsurabilă.

„E-mailul conținea instrucțiuni pentru mine, ca să organizez o petrecere pentru nunta lor de argint. E-mailul conținea și o scrisoare cu toate cuvintele pe care mama a trebuit să le audă de la el, ca să se simtă mai bine.

A aranjat totul și pentru ca mama mea să primească flori de ziua ei, de Sfântul Valentin și la aniversarea căsniciei lor. Moartea nu l-a putut opri pe tata să îi arate în continuare iubire mamei mele”, a scris Alyssa Mendoza pe pagina ei de Facebook.

„Am făcut tot ce mi-a cerut. Bineînțeles că mama a plâns, pentru că îi lipsește teribil dragostea vieții ei, dar am văzut în ochii ei și bucuria provocată de această surpriză plănuită de tata”, a mai dezvăluit Alyssa.

Povestea a devenit în scurt timp virală

La puțin timp după ce Alyssa Mendoza din Filipine a decis să împărtășească povestea emționantă cu prietenii ei de pe Facebook, povestea a devenit virală. A fost distribuită de mii de ori de internauți, preluată și redistribuită de pagini de Facebook cunsocute și chiar a apărut pe primele pagini în presa din întreaga lume.

Reacția emoționantă a soției când a ajuns la petrecerea surpriză

Soția bărbatului a izbucnit în lacrimi când a și-a dat seama ce pusese la cale soțul ei. Reacția ei a fost cu adevărat emoțioantă, iar fiica a filmat totul și a publicat imaginile pe rețelele de socializare.