”Dragii mei, nu am păţit fizic nimic, sunt întreagă, în schimb emoţional sunt pierdută. (…) Da, sunt profund îngrijorată şi marcată de ce se întâmplă pe plan global şi în ţara noastră. Nu ascund că am în cap scenarii sumbre şi lugubre. Nu îmi vine, sincer vă spun, sa pun o bluză pe mine şi un pantalon, să zâmbesc şi să îmi fac o poză să o postez şi să spun ceva, orice acolo în comment. Nu pot să mă prefac să vorbesc despre lucruri atât de lipsite de importanţă şi efemere ca altă dată: haine, obiecte, maşini, mâncare, rujuri, unghii, creme, relaţie despre EL şi Ea etc, un gând am în cap: cât de firavi, sensibili şi egali suntem în faţa unei Boli!”, a mărturisit Anna Lesko pe contul ei de socializare.

Citeste si: Anna Lesko, hot-sexy-mama, în Caraibe! Cum s-a pozat vedeta în vacanța de 5 stele petrecută cu fiul ei?

Citeste si: Anna Lesko la un pas de depresie din cauza pandemiei de coronavirus. „Îmi cer scuze dacă v-am întristat, dar asta simt acum...”

Cu toate acestea, deși mesajul frumoasei Anna Lesko a fost unul plin de un profund sentiment de depresie, lucrurile s-au îndreptat. Dar doar după ce a făcut mărturisiri care mai de care mai ”ngre” din adâncul sufletului ei. „De o săptămână m-am izolat! Citesc o carte, dar recunosc nu sunt eu, nu asimilez nimic. Mă uit la un film, văd prin el. Gătesc, nu simt gustul…Mă uit la montaje din viaţa personală cu ai mei părinţi, Adam, persoane dragi mie şi mă apucă plânsul cât de liberi şi fericiţi eram. Cum suntem noi oamenii, acum că ştiu că nu pot ajunge la ei, la părinţii mei, surorile mele, prietenii mei (sunt câţiva doar), îi iubesc mai mult şi tânjesc nespus după ei…Deschid televizorul şi văd câţi oameni sunt smulşi din braţele celor dragi de un virus necruţător…Mă uit ore în şir la o pânză goala, vreau să îmi exprim atâtea sentimente în culori dar încă NU POT! Colcăie în mine, sunt ca o furtună încărcată cu diverse mase, vânt, apă, flori şi noroi…Aştept să mă liniştesc. Ştiţi deja cu toţii ce conduită trebuie să adoptaţi impusă la nivel global! Nu vă mai jucaţi cu vieţile voastre şi ale altora. Staţi în casă şi fiţi disciplinaţi. Îmi cer scuze dacă v-am întristat, dar asta simt acum”, a spus Anna Lesko.

Iar la o zi, două, lucrurile au reînceput să se așeze așa cum trebuie în viața artistei Anna Lesko. Și, parcă pentru a marca momentul în care a scăpat de depresie, Anna Lesko a decis să... se dezbrace. Nu că ar fi un lucru rar, Anna Lesko fiind deja celebră pentru lipsa ei de inhibiții, dar, de această dată s-a dezbrăcat în izolare. Iar cum o ședință foto goală nu are niciun sens dacă nu ajunge publică, Anna Lesko a postat fotografiile cu pricina pe contul ei de socializare.

Purtând o pereche de chiloței minusculă, cu o pernă c care își acoperea și nu prea bustul bine lucrat de medicii esteticieni, Anna Lesko părea de-a dreptul fericită în fotografiile pe care le-a postat pe contul ei de socializare. Și, chiar dacă e în izolare, artista a găsit un fotograf de ocazie care să o comvingă să renunțe la haine și să se lase pozată în intimitatea dormitorului, semn că, deja, lucrurile sunt mult, mult... mai roz în viața artistei.

Anna Lesko are un băiat și s-a despărțit de tatăl copilului

Anna Lesko şi tatăl fiului ei, Adrian Neniţă, alias DJ Vinny, au fost împreună de şapte ani. Întrebată care este secretul unei relaţii de durată reuşite, artista a dezvăluit că cel mai mult simte nevoia de spaţiu.î

"Trebuie să existe un mic spaţiu între doi oameni. Nu e nevoie să ne sufocăm. Spaţiul erotic. E nevoie de o distanţă pentru ca cei doi să se apropie. Cea mai bună cale de a pierde erotismul este să devenim prea buni prieteni în relaţie", a spus cântăreaţa de origine ucraineană din Republica Moldova. Anna Lesko l-a cunoscut pe Adrian Neniţă, alias DJ Vinny, în 2010, şi până anul trecut, erau de nedespărțit, dar, cu toate acestea, au decis să își spună ”Adio”. Anna Lesko are un băiat, căruia i-a pus numele Adam.