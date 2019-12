Vă invităm să citiţi povestea extrem de interesantă a Alexandrei, o femeie curajoasă care a luat o decizie incredibilă. O decizie care i-a schimbat viaţa şi a făcut-o să se simtă extraordinar în pielea ei!

Protagonista noastră a apelat la gastric sleeve, în termeni populari operaţia de micşorare a stomacului, şi a slăbit mai bine de 60 de kilograme. Dar o lăsăm pe ea să vă spună, pas cu pas, ce a însemnat această experienţă pentru ea şi cum i s-a îmbunătăţit, considerabil, viaţa.

"Ma numesc Alexandra SARAMET, am 33 de ani, 1,67 m inaltime si o greutate de 56 kilograme.

In urma cu aproximativ doi ani, am trait un eveniment fericit, care mi-a schimbat pur si simplu viata, ajutandu-ma sa ajung la dimensiunile actuale.

Pana la varsta de 25 de ani, am fost o persoane optimista, vesela, activa, sanatoasa, care s-a incadrat in niste parametri normali de greutate. Mi-a placut sportul, chiar si cel de performanta. Adeseori, in lipsa activitatii sportive intense, aveam cresteri de greutate, pe care, datorita varstei si metabolismului, reuseam sa le rezolv.

Dupa niste dezechilibre emotionale, amestecate cu delasare, viata statica, mese dezordonate cu alimente nesanatoase, lucrurile au scapat de sub control.

Astfel, intr-un an si jumatate, am ajuns sa ma ingras 35 de kg. Devenisem o cu totul alta persoana. Incercarea diferitelor diete, vizitele la nutritionisti, lipsa perseverentei si bineinteles, absenta unor rezultate durabile, m-au facut sa-mi pierd curajul. Am devenit o persoana pesimista, fara incredere in propriile forte, statica, uneori nesociabila, care renuntase la o mare parte din viata. Eram doar functionala si asta imi accentua nemultumirea. Totodata eram constienta de riscurile de sanatate la care ma expuneam.

Auzisem despre Interventia Gastric Sleeve, aveam chiar cunostinte la care observasem beneficiile si imbunatatirea calitatii vietii acestora. M-a surprins in mod placut usurinta cu care revenisera la viata.

M-am decis sa intreprind cele necesare, ajungand astfel sa-l cunosc pe Domnul Doctor Velici. Am intrat in cabinetul acestuia, plina de emotie, avand numeroase intrebari si temeri, dar am intalnit o persoana plina de daruire, care m-a incurajat. Domnul Doctor Velici mi-a prezentat in detaliu etapele de parcurs, ca un adevarat profesionist, pasionat de ceea ce face, dar si foarte apropiat de pacient.

Increderea, rabdarea si argumentele logice din cadrul discutiei, m-au facut sa nu am nicio ezitare, dorindu-mi sa-mi materializez visul cat mai repede. Urma sa parcurg toate cele trei etape, constand in pregatirea preoperatorie, operatia efectiva si apoi recuperarea.

Analizele si consultatiile preoperatorii, foarte amanuntite, pe specialitati, s-au desfasurat de-a lungul unei singure zile. La doua saptamani dupa aceste analize, m-am internat, trecand astfel la urmatoarea etapa. Interventia a durat jumatate de ora, asa cum mi se spusese. In timpul operatiei, datorita anesteziei, nu am simtit nimic. Urmatoarele 24 de ore, le-am petrecut la reanimare, fiind atent monitorizata. La cinci ore dupa incheierea actului operatoriu, m-am trezit din anestezia generala; nu ma durea nimic, eram putin ametita, dar bucuroasa ca totul s-a desfasurat in conditii normale.

In dimineata zilei a doua, am putut sa ma dau jos din pat, cu putin ajutor, si am fost mutata in rezerva. Domnul Doctor Velici mi-a recomandat sa fac cat mai multa miscare si sa ma straduiesc sa beau cat mai multa apa sau ceai, prin inghitituri mici. Plimbarea m-a bucurat deoarece, fiind in preajma sarbatorilor, clinica era decorata pentru Craciun si colindele se auzeau in surdina. Ca si companie, aveam un dren, pe care il tineam in buzunarul halatului si pe care il capatasem pe timpul operatiei! Pe parcursul zilei, am fost capabila sa beau o cana de lichide si m-am bucurat de vizitele celor dragi.

A slăbit 60 de kilograme după ce şi-a făcut o operaţie de micşorare a stomacului! "La externare, am primit recomandari privind: medicatia, alimentatia si regimul de viata. In perioada urmatoare trebuia sa iau pansamente gastrice, antiinflamatoare si vitamine"



A treia zi, lista lichidelor a fost completata cu supa clara de zarzavaturi si compot. Am primit vizita Domnului Doctor Velici, care m-a felicitat pentru starea mea si pentru felul in care am raspuns cerintelor. Spunandu-mi ca acesta etapa s-a incheiat cu bine, domnul doctor m-a sustinut psihic, asigurandu-ma ca efectele se vor vedea cat de curand.

La externare, am primit recomandari privind: medicatia, alimentatia si regimul de viata. In perioada urmatoare trebuia sa iau pansamente gastrice, antiinflamatoare si vitamine. Alimentele recomandate pentru prima faza, erau de tip lichide, urmand ca in timp, sa fie introduse cele pastoase, de tip piureuri si la final, cele solide. Un alt criteriu de selectie a alimentelor a fost dupa caracterul alcalin sau acid al acestora. Mi-au fost recomandate alimentele alcaline (ex: banane, mere, orez brun, carne alba slaba), fiind urmate de cele acide (ex: lactate, carne de porc, peste, oua), urmarind cum le tolerez.

Citeşte materialul integral doar pe KFETELE.RO