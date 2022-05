A slăbit peste 40 de kilograme, dar acum vrea să se îngrașe iar. Tudor Ionescu de la Fly Project, nemulțumit de aspectul său fizic: ”Încerc să pun acele lacune la loc”

In articol:

Tudor Ionescu se află în lumina reflectoarelor de zeci de ani, însă în ultima vreme imaginea sa este cu totul alta față de cum s-a afișat prima dată.

De când se știe artistul spune că a fost genul de persoană care s-a luptat cu kilogramele în plus, mai ales că nici înălțimea nu l-a ajutat foarte mult, având 1,71 metri.

Tudor Ionescu [Sursa foto: Instagram]

Tudor Ionescu vrea să pună iar câteva kilograme pe el

Astfel că, sătul de răutățile celor din jur, dar și să ducă o viață grea, așa cum își caracterizează el anii în care avea 104 kilograme, în urmă cu patru ani, soțul fostei prezentatoare TV s-a pus pe slăbit.

De patru ani, atunci când a început transformarea sa, Tudor Ionescu nu s-a mai oprit din a-și vedea visul împlinit, iar astăzi a ajuns să cântărească doar 60 de kilograme.

Însă, nici acum, când face parte din categoria oamenilor slabi, cântărețul nu se declară mulțumit. Tudor de la Fly Project spune că acum este mult prea slab și asta pentru că nu a știut să-și pună o limită în procesul său de transformare.

„La mine, slăbitul a venit cu puterea gândului! Mi-am dorit mult de tot, mi s-a pus pata foarte tare. Și, de fapt, ăsta a fost unicul proces de slăbire mai recent. Pentru că eu am slăbit în decurs de patru ani. Vreau să pun niște kilograme în plus. Este bine să îți propui să slăbești.(...) Acum încerc să pun acele lacune la loc, să le transform în kilograme și să le pun la loc”, a mărturisit Tudor Ionescu, în cadrul unei emisiuni TV.

Vedeta subliniază că nu vrea să ajungă să cântărească iar peste 100 de kilograme, ci doar să mai pună câteva kilograme. Și acelea, notează el, ar fi bine să se depună sub formă de masa musculară, nu ca și grăsime, fiind vorba de maxim 7 kilograme în plus.

„Nu vreau să ajung la 104 kilograme, adică de unde am plecat. Dar este bine de la 60, câte am, la 65 sau 67 de kilograme. Bine, astea nu ar trebui să se întoarcă sub formă de grăsime, cât m-aș bucura să se întoarcă, ca niște mușchi”, a mai adăugat artistul de la Fly Project.