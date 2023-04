„A venit la ziua mea cu ea! Cât tupeu să ai?” Pepe i-a furat iubita lui Liviu Vârciu și nimeni nu a știut până acum! Prezentatorul TV a dezvăluit tot adevărul

In articol:

Liviu Vârciu și Pepe au o prietenie de circa două decenii. Au trecut prin multe împreună, însă au avut și câteva obstacole în dragoste de traversat de-a lungul timpului, pe vremea în care erau la începutul carierelor lor. Recent, solistul trupei L.A a făcut o serie de dezvăluiri neștiute până acum despre bunul său prieten, care i-a furat iubita și, mai mult decât atât, a defilat de mână cu aceasta chiar în fața sa, de ziua lui de naștere.

Iată cum s-a întâmplat totul!

Pepe și Liviu Vârciu se gândesc cu drag acum la amintirile frumoase pe care și le-au făcut împreună, însă, pe vremea aceea, partenerul Andei Călin a trăit o adevărată dramă în momentul în care și-a văzut fosta iubită cu prietenul său de mână, la doar câteva zile de la despărțire de tânără. Nu de puțin ori, cei doi artiști au împărțit farfuria din care au mâncat, însă nu doar atât, ci și iubitele!

Cum i-a furat Pepe iubita lui Liviu Vârciu?

La 4 zile după ce Liviu Vârciu s-a despărțit de iubita sa, Pepe l-a întâmpinat cu o întrebare care avea să îl surprindă. După ce l-a telefonat, cântărețul latino a venit să se întâlnească față în față cu Liviu Vârciu, moment în care l-a întrebat dacă îl deranjează în cazul în care ar intra într-o relație cu fosta lui iubită, de care se despărțise de doar 4 zile.

Mai mult decât atât, la ziua de naștere a lui Liviu Vârciu, Pepe și-a făcut apariția de braț cu actuala sa parteneră, respectiv fosta sa iubită. În cadrul unui podcast, prezentatorul TV a povestit cu umor cât de dărâmat a fost la acel moment când și-a văzut fosta iubita, pentru care a avut sentimente puternice, împreună chiar cu bunul său prieten, Pepe.

„ Să vi-l spun pe fratele meu, Pascu Ionuț. Eu eram ditamai celebrul. Stăteam la restaurant așa, frumos, la masă, mă sună Pepe. Ce faci, Vârciule? Pot să vin să vorbesc și eu ceva cu tine? Haide, vino. Uite cum vine Pepe la restaurant. Eu am avut o prietenă, am iubit-o, am avut o relație cu ea. Mă certasem cu domnișoara de patru zile. Mi-a zis: mai ai ceva cu doamna? M-am uitat la el, prima oară am vrut să-l mușc de cap, dar mi-am dat seama că nu mai am treabă. Aia a fost.Într-o săptămână venea ziua mea, o făceam la Max. Ia uite cum stăteam eu la Max așa. Cine intră la ziua mea, de mână? Pepe și cu doamna. Băi, când i-am văzut a căzut clubul pe mine. Băi, cât tupeu să ai? Bine, mă. Nu mai am nimic cu ea, du-o, mă, acasă, pup-o în secret, nu vreau să te văd, fă ce vrei tu. A venit la ziua mea cu ea! Cu EA!”, a povestit Liviu Vârciu, în cadrul podcastului susţinut de Pepe.