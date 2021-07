Abi Talent, din nou la cuțite cu Alex Velea! Ce acuzații îi aduce: „M-a...”

Abi Talent, un nou scandal cu Alex Velea? 14:42, iul 2, 2021 Autor: Clara Ionescu

Abi Talent pornește din nou un scandal cu Alex Velea. Cei doi au ținut pirma pagină a tabloidelor în anul 2020, după ce și-au făcut acuzații grave în mediul online. Mai mult decât atât, ei au scos și piese care aveua ca scop să îl atace pe celălalt.

După ce lucrurile s-au mai liniștit între cei doi, Abi Talent pune din nou paie pe foc. El a postat mai multe mesaje șocante pe pagina sa de Instagram, unde anunță că a primit substanțe interzise din partea celebrului cântăreț, iar unul dintre artiștii de care el se ocupă ar fi chiar dealer.

„Suntr stricat la stomac. Alex Velea m-a d****t. Ăla negru a lui Alex Velea e dealer de d*****i. Alooo, DIICOTUU”, a scris Abi Talent, la secțiunea de stories de pe Instagram. El a mai postat o captură de ecran, în care apare că a dat mesaj Poliției Române, pe pagina lor de Instagram, unde îi înștiințează de faptul că ar fi primit substanțe stupefiante din partea lui Alex Velea, motiv pentru care ar trebuie să se sesizeze.

Ce spune Alex Velea despre scandalul cu Abi Talent

Într-un videoclip postat pe contul său de Yotube, în urmă cu un an, Alex Velea i-a dat replica lui Abi Talent. Tânărul a făcut mai multe acuzații la adresa lui, cât și familiei sale.

„(…). Am văzut un Story pe care l-a făcut. Era despre mine. Am zis să nu-l sun. Știam ce fel de om e. L-am mirosit repede. Am așteptat să-l văd față în față, poate își schimbă puțin părerea.

Am încercat să trec cu vederea acest episod. M-am întrebat de unde are tupeul să vorbească așa cu mine. Eram la un eveniment și, la plecare, l-am văzut pe Abi. Nu aveam cum să nu-i zic ceva. M-am dus la el. I-am zis: vezi că ai vorbit prost de mine..."