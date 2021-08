Abia acum s-a aflat adevărul despre relația dintre Marius Crăciun și Diana Belbiță! "Mă înțeleg bine..."

In articol:

S-a tot speculat faptul că Marius Crăciun și Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon, ar forma un cuplu. Însă, cei doi au decis să lămurească lucrurile.

Pe contul său de socializare, într-o secțiune de întrebări și răspunsuri, fostul Războinic a fost întrebat ce părere are despre luptătoare.

Se pare că nici nu ar fi vorba despre o poveste de dragoste, ci doar cei doi sportivi sunt prieteni destul de buni.

"Mă înțeleg bine cu Diana Belbiță, suntem prieteni și chiar săptămâna trecută ne-am revăzut după meciul ei câștigat în UFC. Un caracter de nota 10", a scris Marius Crăciun pe conul său de socializare.

Marius Crăciun și Diana Belbiță, totul despre relația lor de prietenie

Războinicul și Diana Belbiță s-au cunoscut în urmă cu ceva ani, pe când erau concurenți la un show destul de cunoscut.

De atunci, pe aceștia îi leagă o relație frumoasă de prietenie, chiar dacă, la un moment dat, s-ar fi scris faptul că aceștia ar forma o relație. Ba chiar mai mult, după ce Marius a fost provocat să o sărute pe sportivă, acesta a declarat că nu este vorba de poveste de iubire între ei.

„Nu e vorba de îndrăgostit sau de vreo relație. Ne-a legat o prietenie frumoasă și mă bucur că am întâlnit-o. Mă bucur că are această șansa să plece în Canada, plus că să nu uităm, a semnat un contract cu cea mai mare promoție, UFC. Este o realizare pentru ea și trebuie să își dezvolte această carieră pentru care a muncit din greu de mic copil", declara Marius Crăciun la acel moment.