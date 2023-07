„Abia așteptam” Cristina Spătar și soțul ei au plecat în vacanță! Cei doi îndrăgostiți au dezvăluit ce destinație au ales, dar și când vor pleca în luna de miere: „Nu încă”

In articol:

Cristina Spătar și soțul ei au plecat în prima vacanță după nunta lor, care a avut loc pe data de 24 iunie. Artista și Vicențiu Mocanu au ales să meargă în Italia, pentru a merge și în vizită la sora ei care locuiește acolo.

Cristina Spătar, prima vacanță alături de soțul ei

Proaspeții căsătoriți și-au planificat deja și luna de miere. Când va avea loc?

Cristina Spătar s-a căsătorit cu alesul inimii ei, în urmă cu aproximativ o lună. După ce au reușit să se relaxeze după nunta fastuoasă, cei doi au ales să meargă într-o scurtă vacanță în Italia. Au ales această destinație pentru că acolo locuiește și sora Cristinei și au profitat pentru a o vizita. Artista a povestit că în luna august vor petrece și câteva zile pe litoralul românesc, iar în noiembrie speră să meargă în luna de miere. Pentru luna de miere au ales ca destinație Maldive și își doresc să meargă alături de cele două cupluri de nași care i-au cununat.

„ Abia așteptam să ieșim puțin din țară. Amândoi am avut un program încărcat, soțul meu cu fabrica și afacerile, eu cu studioul și piesele noi și nu prea am avut timp de vacanțe. Sora mea stă în Italia și am plecat puțin la ea. Am ales să mergem și câteva zile în Portofino. Nu am plecat încă în luna de miere. Sperăm ca în luna noiembrie să mergem în Maldive și să ne sincronizăm cu programul nașilor, Ion Paladi și soția lui și Corneliu Botgros cu soția, cele două perechi de nași care ne-au cununat. Deocamdată, după ce ne întoarcem din Italia, ne dorim să mergem puțin și la noi la mare, în luna august, și ne pregătim să facem și lansarea brandului de vin care îmi poartă numele!”, a declarat Cristina Spătar pentru Click.ro .

Cum arată Cristina Spătar în costum de baie

Soțul Cristinei Spătar se poate declara un om norocos, pentru femeia pe care o are alături de el. Artista a postat pe Instagram o fotografie în costum de baie și și-a uimit fanii. Cristina arată impecabil la cei 51 de ani pe care îi are și are o siluetă demnă de invidiat. Fanii ei au lăudat-o imediat în secțiunea de comentarii.

„Ești perfectă!”

„Ești superbă!”

„Superbă!! Vacanță plăcută!!”, au fost câteva dintre comentariile de la postarea Cristinei Spătar.