Mesajul pe care Cristina Spătar l-a primit despre soțul ei, în timp ce se afla în vacanță. S-a întâmplat la doar o lună de la nuntă

Cristina Spătar este foarte activă pe rețelele de socializare, iar vedeta nu ratează nicio ocazie să-și țină fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu admiratorii ei atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci la doar o lună de la nunta cu Vicențiu Mocanu, artista a dorit să scape de agitația cotidiană și a dat o fugă chiar în Italia. Așa cum era de așteptat, cântăreața a postat imagini și pe rețelele de socializare, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

În timp ce unii internauți au apreciat aspectul fizic al Cristinei, chiar transmițându-i mesaje în acest sens, alții au fost preocupați să afle unde este soțul ei, Vicențiu, care însă nu se regăsește în imaginile postate de cântăreață.

„Soțul unde e?”, i-a scris o fană Cristinei Spătar.

Cristina Spătar [Sursa foto: Instagram]

Ce a pățit Cristina Spătar, chiar în ziua nunții

Cristina Spătar a vorbit recent despre ceea ce s-a întâmplat, înainte de nunta cu Vicențiu Mocanu. Deși era o zi așteptată atât de ea, cât și de soțul ei, artista a avut parte de momente de panică, pentru care a fost nevoită chiar să cheme ajutoare.

Vedeta spune că i s-a făcut rău, înainte ca ea și Vicențiu să-și unească destinele în biserică, motiv pentru care cadrele medicale au intervenit, pentru a o ajuta să se pună pe picioare.

„Înainte să intru în biserică, pur și simplu, am simțit că leșin și am rugat să vină Salvarea. Nu mai puteam să mă ridic. Au venit paramedicii, două ore și jumătate am stat pe tot felul de cocktailuri. Am avut niște emoții, mi-era o rușine, nu știam cum să fac să mă ridic. Fata de la make-up m-a machiat în pat. Toată lumea s-a implicat, au intrat copiii peste mine în camera mea, săracii, ce s-au speriat! M-au rugat să nu mai fac așa ceva. Albert e mare, are 14 ani, m-a luat în brațe și m-a certat: „Mami, ești cea mai frumoasă, nu mai face asta! În final, am renunțat. În ziua nunții, a fost ultima pastiluță. De atunci, mănânc, am mai pus un kilogram, dar sunt OK.”, a mărturisit Cristina Spătar pentru viva.ro.

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu [Sursa foto: Instagram]