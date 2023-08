„Abia înveți tu cine ești” Ana Morodan, reacție acidă în mediul online! Ce le-a transmis vedeta bărbaților care oferă sfaturi pentru femei. Contesa digitală nu s-a abținut deloc

In articol:

Ana Morodan nu s-a mai putut abține și a avut o reacție acidă împotriva bărbaților de 23 de ani, care oferă sfaturi femeilor. Influencerița nu i-a menajat deloc și le-a transmis un mesaj neașteptat. Ce postare a făcut vedeta, chiar în mediul online?

Ana Morodan, reacție acidă în mediul online

Recent, influencerița nu s-a mai putut abține și a făcut o postare de-a dreptul neașteptată. Aceasta a reacționat acid la adresa bărbaților de 23 de ani care oferă sfaturi femeilor. În cadrul unui Instastory, vedeta a spus că a observat un anume trend, în care bărbații cu vârste între 20-23 de ani, oferă sfaturi femeilor.

Se pare că vedeta s-a enervat cel mai tare când a venit vorba despre sfaturile anumitor bărbați în ceea ce privește munca sau căsnicia unei femei. Aceasta le-a transmis tinerilor vizați să iasă în oraș și să renunțe la activitatea aceasta, spunând că abia învață ei cine sunt, astfel că nu sunt în măsură să ofere femeilor opinii despre viața lor.

„De când sunt mai mult normal Instagram user observ această categorie de antreprenori bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 23 de ani, internet rich, care îți vând tot felul de sfaturi, mindsets, etc. Până aici no problem. Dar dacă mai văd vreunu' de 23 de ani care o ia la discuții de cum ar trebui să fie femeia la muncă, acasă, cu bărbații, cu ea, leșin. Mă, ieși dom’le în oraș cu fete, nu ne explica de la 23 de ani cum tre' să fim, că abia înveți tu cine ești. #trebuiasazic”, a scris vedeta pe instastory.

Ana Morodan, la un pas să clacheze

În urmă cu câteva luni, Ana Morodan a provocat un accident rutier și i-au fost găsite în corp substanțe halucinogene. Ulterior, vedeta a recunoscut că a luat antidepresive, astfel că de atunci i-a și-a schimbat viața radical. A început să ducă un stil de viață mult mai sănătos, cu o dietă echilibrată, și a renunțat la dependența de pastile. În urmă cu puțin timp, influencerița a mărturisit în mediul online că nu îi este deloc ușor cu această schimbare, dar se ține de ea și nu se dezminte, chiar dacă uneori îi este greu.

Aceasta i-a sfătuit pe urmăritorii ei să nu consume asemenea pastile, ele fiind destul de riscante în anumite situații și pot cauza urmări neplăcute.

„După 3 săptămâni de mâncat sănătos și slăbit doar 400 de grame îmi vine să comand 10 burgeri și 3 torturi. Dar mă ținnnn. Mă țin. Nu luați (nr. antidepresive) copii, pe lângă multe altele, va afectează și echilibrul hormonal și de acolo you stress eat, you get fat, și tone de alte bătăi de cap. Plus starea psihică proastă este cauzată în mare parte fix de aceste benzodiazepine. Take it from me, căci am văzut cum e și cu, și fără. You are not alone.”, a spus Ana Morodan pe contul ei de instagram, în urmă cu ceva timp.

Ana Morodan [Sursa foto: Instagram]