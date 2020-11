Accident pe autostradă: fiul lui Leo de la Strehaia și mama lui, la un pas de moarte! Anca de la Strehaia vorbește de un blestem: ”Ceva nu e în regulă cu mine”

Alin este fiul lui Leo și al Ancăi de la Strehaia

Alin, fiul lui Leo de la Strehaia și Anca, fosta soție a acestuia, au văzut moartea cu ochii, în urmă cu câteva zile. Cei doi se îndreptau spre București, acolo unde fiul lui Leo urma să fie internat din cauza unor probleme medicale, când un cauciuc al mașinii în care se aflau a explodat.

Le-a explodat cauciucul pe autostradă

Fiul lui Leo de la Strehaia circula cu o viteză mare și a pierdut pentru o fracțiune de secundă controlul volanului. Din fericire, acesta și-a revenit la timp și a redresat mașina pentru a evita un accident catastrofal.

”Am întors la Pitești, pe autostradă, cu Ursu, cu Loganu’ și am făcut explozie la cauciuc de am zis că murim. Dacă n-am murit acum, nu mai murim niciodată, așa zic acum...

Alin, fiul lui Leo de la Strehaia

Chiar nu avea cine să ne ajute, nu aveam nimic, nu aveam cric, am avut noroc că a trecut o platformă”, a povestit Anca de la Strehaia într-o postare pe Youtube.

Anca de la Strehaia: ”Dacă nu mai postez nimic, înseamnă că nu mai sunt”

Femeia a lăsat să se înțeleagă că la mijloc ar fi vorba de un blestem și că se așteaptă să se întâmple ceva mult mai grav cu ea în zilele următoare.

”Și am probleme mult mai grave... Am și o problemă care chiar mă afectează... E și cu Alin, dar mai e o problemă care mă afectează foarte grav. Am o problemă mare care o aștept și... nu pot să spun ce am, ce aștept. Să nu vă supărați că n-am mai pus nimic sau că nu mai dau nici un semn. Nu știu dacă o să mai postez ceva... dacă nu mai postez nimic înseamnă că am ceva!... Nu e ceva în regulă cu mine. Dar, să fie Dumnezeu aproape, și să vă rugați pentru mine. Nu mă prefac, chiar am o problemă. Dacă nu mai postez, înseamnă că s-a întâmplat ceva cu mine, nu mai sunt, cum ar fi!

Anca de la Strehaia nu s-a mai putut controla și a izbucnit în plâns

Mi s-au întâmplat foarte multe azi... am avut cel mai mare ghinion. Când am făcut explozia aia la Logan, am zis că gata, murim. Ursu n-a putut să mai țină volanul, cel puțin, am zis că murim, intrăm în șanț. Dar, totuși, Dumnezeu a fost cu mine și nu mă lasă. Și nu plâng, să-i fie cuiva milă de mine, nu mă prefac. Asta am simțit să vă spun ce se întâmplă cu mine. Dacă nu mai postez nimic înseamnă că am probleme... Nu am probleme de boală, am altceva... Așa simt eu, că problema pe care o aștept eu acum e mai gravă decât o boală”, a mai povestit Anca de la Strehaia.

Unchiul lui Leo, mort într-un accident, la începutul acestui an

La începutul acestui an, unchiul lui Leo de la Strehaia, Mituș, și-a pierdut viața într-un accdent de circulație. Acesta a lovit frontal un automobil care circula regulamantar, pe DN6, în județul Mehedinți. Unchiul lui Leo de la Strehaia a fost aruncat din mașină în momentul impactului și a murit pe loc.