Activista Oana Lovin, dezvăluiri despre viața la videochat: ”Făceam peste 10.000 de euro pe lună! Înainte, aveam 3 joburi și adormeam în tramvai”

Oana Lovin, una dintre cele mai cunoscute activiste din România, a dezvăluit s umele uriașe la care a ajuns în perioada în care făcea videochat. Ea a povestit că în acest moment, în industria videochatului există românce care fac zeci de mii de euro lunar și că acest lucru le permite să fie independente și să-și satisfacă orice plăcere.

Oana Lovin: ”Puteam câștiga mai mult dar n-am profitat...”

”La început, mulți ani de zile, până să fie introdusă noțiunea asta de ”tips” (bacșiș) nu aveai cum să faci foarte mulți bani. După ce am devenit cunoscută, am ajuns să fac peste 10.000 de euro. Sunt fete care sigur, câștigă și mai mult. Eu, probabil, aș fi putut câștiga și mai mult dar... să nu spun că aveam principii... pur și simplu, cum sunt eu în viața de zi cu zi, așa eram și acolo. N-am profitat de anumite lucruri, am avut niște limite în ce fac, cum fac și cât fac. La mine nu exista discuții: ”îți dau atât să faci nu știu ce”. La mine exista: ”atâta fac” și punct”, a povestit Oana Lovin la emisiunea Mădălin Ionescu Show de la Metropola TV.

Oana a dezvăluit și motivele pentru care a ajuns să facă videochat. Ea spune că la vremea respectivă era studentă și avea două joburi, însă banii nu-i ajungeau nici pentru strictul necesar.

”M-a trezit o băbuță în 41, eram epuizată”

”Bineînțeles că banii au fost motivul pricipal(...). Lucram în vreo 3 locuri, part time: la un call center – făceam sondaje, fiind studentă la sociologie și la un magazin de încălțăminte, făceam contabilitate primară... plus facultate. Trebuia să mă întrețin cu chiria, cărțile, transport și lucruri necesare femeiești. Ajunsesem atât de epuizată încât nu mă mai puteam controla, adormeam pe oriunde: în metrou, în tramvai... Țin minte că în ziua în care m-am hotărât, adormisem în tramvaiul 41 și m-a trezit o băbuță. Și mi-am dat seama că eu sunt efectiv un pericol pentru mine. Și am luat ziarul, m-am uitat pe anunțuri... nu știam domeniul, habar nu aveam. Unul dintre anunțuri era cu videochat non-adult, era singurul care specifica treaba asta. M-am dus cu o prietenă la interviu, apoi am fost la studio. Am plecat de acolo plângând, cu toate că nu se întâmpla nimic, erau niște fete absolut normale. Pe vremea aia se făceau banii vorbind”, a mai povestit Oana Lovin.

Oana Lovin s-a apucat de videochat în perioada studenției

Celebra activistă a dezvăluit și motivele pentru care a avut atât de mare succes într-o ”meserie” în care există o concurență uriață pentru banii clienților. Ea a explicat că majoritatea celor care o vizitau erau americani iar aceștia erau dornici să stea de vorbă cu o femeie și să se lase seduși de aceasta.

”Toată interacțiunea mea a fost pur și simplu pe seducție, lucru care este foarte căutat, pentru că femeile au început să nu mai fie feminine. Cea mai mare piață pentru această industrie este America. Acolo, legile sunt foarte aspre pentru ”sexism” și un simplu compliment poate fi ușor interpretabil și te poți trezi cu un proces. Acest fenomen a dus la un proces de ”castrare” a bărbaților și de a-i face foarte inhibați și petrec mult timp pe zona asta virtuală”, a mai spus activista Oana Lovin.