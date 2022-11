Actorul Constantin Codrescu a murit la 91 de ani. Florin Piersic, mesaj plin de durere după moartea bunului său prieten: „Mi-e greu să cred că te-am pierdut”

In articol:

Constantin Codrescu, unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori, a spus adio tuturor celor care l-au cunoscut duminică. Teatrul românesc este în doliu după ce actorul s-a stins din viață la onorabila vârstă de 91 de ani.

Fiica sa este cea care a dat tristul anunț, moment în care Florin Piersic nu a ezitat să reacționeze la pierderea bunului său prieten.

Lăkrămioara Codrescu, fiica regretatului actor, a scris în mediul online un mesaj plin de durere la scurtă vreme după ce părintele său a trecut la cele veșnice.

„A murit actorul, a murit tata….. Dumnezeu sa îl tina în dreapta Sa!!”, a fost anunțul făcut de fata actorului.

Constantin Codrescu a interpretat o serie de roluri de excepție în unele dintre cele mai de seamă producții cinematografice prin care s-a făcut remarcat, printre care se numără: „Săptămîna nebunilor”, „Roșcovanul”, „Pentru patrie”, „Capcana mercenarilor”, „Trandafirul galben”, „Masca de argint”, „Colierul de turcoaze”, „Pădurea de fagi”, „Totul se plătește”, „Sezonul pescărușilor”, „La răscrucea marilor furtuni”, „Speranța”, „Bietul Ioanide”, „Lumini și umbre”, „Vlad Țepeș” și

multe altele.

Florin Piersic, mesaj emoționant în memoria lui Constantin Codrescu

Vestea s-a răspândit rapid, ajungând și la urechile maestrului Florin Piersic. Actorul a scris un mesaj special în mediul online pentru bunul său prieten pe care îl apreciază nu doar pentru talentul de neegalat în meseria pe care o făcea cu atât de mult drag, dar și pentru loialitatea și prietenia de care a dat dovadă de-a lungul vieții.

„Acum, târziu in noapte, sau prea devreme in acest început trist de zi, am aflat cu mare mâhnire de plecarea ta, dragul meu artist de excepție, Puiu Codrescu. M-am bucurat de prietenia noastră până in ultima zi a vieții tale și mi-e greu să cred ca te-am pierdut…”, scrie Florin Piersic pe Facebook.

Mama lui Constantin Codrescu a încercat să-i omoare soția

Constantin Codrescu are o poveste de viață puțin știută de publicul larg. În anii tinereții, actorul s-a confruntat cu o situație la care nu s-ar fi gândit vreodată. A fost o reală cumpănă în viața sa în momentul în care a aflat că propria mamă a încercat în repetate rânduri să-i otrăvească femeia alături de care își trăia viața.

Valeria Gagealov a decis în acea perioadă să rupă căsătoria cu Constantin Codrescu ulterior, situația dramatică conducându-l chiar pe actor în pragul unui gest necugetat asupra mamei sale, însă acesta a fost oprit la timp de fratele său.

„În iarna anului 1951 mama era convinsă că, prin căsătoria mea, a pierdut susținerea morală și materială într-o perioadă de restriște a familiei noastre. Teroarea exercitată de organele de represiune au declanșat un dezechilibru grav în mintea și sufletul mamei. (…)

Analizele nu explicau vreo cauză a degradării organismului soției mele. După vis, medicii abia atunci au înțeles adevărata cauză a bolii care părea imposibil de diagnosticat. Tot după vis am aflat că mama, când eu lipseam de acasă, îi oferea Valeriei mâncare și lichide peste care presăra niște prafuri ciudate.

În inconștiența ei credea că acestea vor duce la o despărțire între mine și șotia mea. Furia, revolta, disperarea, m-au adus în situația de a comite un act de mare gravitate împotriva mamei mele, pe care nu-l pot uita și nu o să mi-l pot ierta vreodată. Intervenția fratelui meu m-a oprit”, povestea Constantin Codrescu despre otrăvirea soției sale de atunci, conform Viva.